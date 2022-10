“Este es el evento más grande de luchas olímpicas desde Barcelona 92”

Con el Mundial Sub-17 y Sub-19 de Grappling No-Gi que da comienzo hoy, Pontevedra se convierte durante dos semanas en el epicentro internacional de la lucha libre en varias de sus modalidades olímpicas y no olímpicas, con más de 1.800 visitantes de cerca de 70 países. Una cumbre de esta disciplina que incluye los mundiales sub-23 de lucha libre olímpica y grecorromana y que, desde la dirección técnica de la Federación Galega de Loita, no califican de otra cosa que de éxito.

–¿Qué significa un torneo de estas características para la lucha gallega y nacional?

–Desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde hubo lucha, este es el evento más grande de luchas olímpicas que ha habido en España. No hay ningún otro como este, con estas dimensiones. En Pontevedra, se hizo un Campeonato de Europa Júnior en 2019. No digo que sea un tercio de lo que supone este, pero sí menos de la mitad. Lo que veremos en Pontevedra en total comprende nueve campeonatos del mundo: hay tres de disciplinas olímpicas y seis de disciplinas que no lo son, pero quieren serlo en breve y para ello están poniendo el listón organizativo muy alto.

–¿Cuáles son las diferencias entre el grappling y la lucha libre olímpica?

–La grecorromana es olímpica, así como la lucha libre masculina y femenina. Grappling y grappling-gi (con kimono), no. Si en el fútbol o en el baloncesto, se suman puntos metiendo goles o canastas, en las luchas olímpicas, tanto en libre masculina, femenina y grecorromana, se suman puntos derribando al adversario y, en el suelo, tratando de inmovilizarlo, es decir, poner la espalda en el suelo tres segundos. En grappling y grappling-gi, se suman puntos derribando al oponente y dominándolo en la lucha en suelo. En esta disciplina, aparte de sumar puntos, el objetivo sería buscar una situación en la que dominas a tu adversario con tanta ventaja que podrías luxar o estrangular al rival.

–En cuanto a resultados, ¿Qué podemos esperar de la delegación gallega durante la competición?

–En lucha libre femenina, la única representante gallega que hay es Nerea Pampín, que es del Vila de Cruces pero entrena en el CGTD. Ahora mismo, está de segunda en el ránking nacional femenino. Es decir, es una chica sub-23 que está por delante de las deportistas absolutas. Esperamos que pueda hacerlo bien o muy bien. En grappling y grappling-gi, tanto en masculino como en femenino, tenemos a Vanesa Muíños que es de Vigo, María José Raja, de Ferrol, y a chicos como Ramón Placer y Marcos González, también de allí, Pablo Vázquez, de Coruña y José Manuel Eyo, de Santiago de Compostela.

–Competir en casa tiene que ser una motivación extra.

–El mejor resultado que tuvo España en la categoría júnior de lucha femenina fue en Pontevedra en 2019, porque se organizó aquí en casa y una de las competidoras, Victoria Báez, madrileña, se llevó la medalla de bronce. Esto era impensable hace unos años. Lo que pasa es que al llevar un equipo muy grande y estar en casa tienes más apoyo y nuestros deportistas suelen hacerlo mucho mejor. El factor de jugar en casa es muy importante en nuestro deporte.

–¿Qué países van a ser las potencias en estas dos semanas de mundiales en Pontevedra?

–En grappling y grappling gi, España seguramente esté en el pódium porque tiene deportistas de mucho nivel, con medallistas europeos y mundiales en todas las categorías. Ahí puede estar también a Kazajistán y Estados Unidos. En luchas olímpicas, todos los países del este tienen una tradición enorme, pero en la categoría femenina Japón tiene el mejor equipo de largo, con diferencia. En masculina, tanto en grecorromana como en olímpica, está Hungría, Kazajistán, Ucrania, que viene con muy buen equipo, Francia, Estados Unidos…equipos muy preparados.

–Un Mundial es un escaparate único para crear aficionados al deporte.

–Es la mejor forma para dar a conocer, gracias a un gran evento aquí en Pontevedra, a través de los medios de comunicación, las luchas olímpicas o el grappling. Habrá gente que le guste y se anime a practicarlo.

–¿Cómo va a ser el impacto económico del evento en la ciudad?

–Los epicentros hoteleros van a ser Pontevedra y Sanxenxo. El retorno económico en empresas de la zona va a ser tremendo, casi todo, más lo que quieran gastar individualmente cada entrenador o deportista que transite por la ciudad, comprando algún recuerdo o simplemente haciendo turismo. Son 1.800 personas que van a estar aquí.