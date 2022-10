Reto muy difícil el que tiene por delante este mediodía el Pontevedra CF, que ha tenido que recorrer un largo camino para enfrentarse a domicilio al segundo clasificado del grupo 1 de Primera Federación, un Linares Deportivo en racha, que todavía no ha perdido en lo que va de temporada, sumando cinco victorias y un empate en los seis primeros partidos, pero es que además ha convertido su estadio, Linarejos, en un auténtico fortín, donde no conoce la derrota desde hace casi un año. El último rival que se llevó los tres puntos del estadio jienense fue el Barcelona B, el 29 de octubre de 2021.

“Las rachas no son infinitas”, recuerda el entrenador del Pontevedra, Antonio Fernández, que apunta, sin embargo, que “sí que nos van a exigir mucho, lógicamente, es un equipo de los más en forma de la categoría en cuanto a sensaciones y resultados. Lleva cinco victorias consecutivas, si no me equivoco. Sabemos de la dificultad que tiene, pero tenemos que ser nosotros mismos. vamos con la intención no solo de sumar, sino de ganar el partido. Todo pasa por ser un equipo solvente a nivel defensivo, que estemos bien colocados, que seamos un equipo ordenado y a partir de ahí ser el Pontevedra, que quiera tener el balón, que quiera ser mejor que el rival con balón e incidir en esas cosas que nos están faltando, esos pequeños detalles. Estamos llegando mucho pero no damos la sensación esa de peligro que necesitamos, de ser un equipo mucho más agresivo en el área”.

El técnico granate quiso destacar la ”personalidad” que está mostrando el equipo. “Van tres partidos (fuera de casa). En los tres, excepto en el último, y más bien por pequeños detalles nuestros que nos lastraban, el equipo demostró tener personalidad. En A Coruña fuimos un equipo muy bueno y nos empataron al final. Contra el Sanse hicimos una primera parte muy completa, que en un detalle pequeño se nos escapó el gol en la primera mitad y el equipo intentó ser mejor que el rival. No hay por qué estar nervioso. Hay que tener personalidad y seguir incidiendo en lo que nos da resultados no a nivel puntuación, sino a nivel sensaciones”.

El entrenador granate no podrá contar con Borja Domínguez y Samu Araújo, todavía recuperándose de sus respectivas lesiones, pero recupera a Álex Masogo, que arrastró un problema muscular en las tres últimas semanas. También será baja Diego Seoane, que continúa con su proceso de recuperación, evolucionando lentamente.

Antonio señaló que “no veo” ansiedad en el grupo. “Intento estar centrado en sacar el mayor rendimiento de mis jugadores. No los veo nerviosos, los veo responsabilizados, sabiendo que están en una categoría nueva, muy exigente, y que tenemos que dar nuestro mejor nivel para sacar resultados. Los rivales son los que son, son buenos, del nivel que tenemos que tener nosotros para ganar partidos”.