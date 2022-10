La élite nacional y mundial de la bicicleta de montaña volverá a ofrecer el mejor de los espectáculos este sábado, 8 de octubre, en la ciudad con la celebración del Ciclocross Internacional Ciudad de Pontevedra, de categoría C1 y puntuable para la Copa de España de la disciplina. El evento, organizado por la Federación Ciclismo Gallego con el patrocinio de la Concellería de Deportes, se disputará en la Illa das Esculturas, uno de los mejores escenarios del mundo para la práctica de este deporte, y contará con ciclistas llegados desde Italia (que traerá a su selección nacional), Francia, Estados Unidos, Inglaterra o Bélgica, convirtiéndose en un aperitivo de lo que los aficionados podrán disfrutar en el Campeonato de Europa que Pontevedra acogerá en 2024.

La competición se iniciará a las 9.00 horas con la manga júnior masculina y continuará a las 10.15 horas con la júnior femenina. Posteriormente, turno para las féminas élite y sub 23 (a las 11.45 horas), que darán paso, alrededor de las 13.00 horas, a la manga élite y sub 23 masculina, prueba reina del programa competitivo. Para las 14.15 horas está prevista la prueba de ciclocross inclusivo, una de las novedades y seña de identidad de la carrera, que tendrá como referente al gallego Borja Gómez y que será la oportunidad para que los ciclistas con diversidad funcional puedan afrontar, en un recorrido idéntico a los de otras categorías, esta manga no competitiva.

Ya por la tarde, los cadetes comenzarán su competición a las 17.00 horas, mientras que la prueba máster 30, 50 y 60 masculina, junto con la máster femenina, se disputará a partir de las 18.00 horas, quedando los máster 40 masculinos para las 19.00 horas. Las entregas de trofeos se realizarán al final de cada prueba.