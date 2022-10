Una titularidad para recordar

La derrota del Pontevedra en casa del Mérida dejó más sombras que luces en la última jornada para los granates, pero el inicio del encuentro se vivió con sorpresa ante la novedad que Antonio Fernández perfiló para su once inicial: la primera titularidad de Valentín Jaichenco, “Valen”, para los compañeros.

Y es que con 20 años, 5 meses y 16 días, el extremo hispano-argentino, que cuajó una pretemporada notable para quedarse en el primer equipo, es uno de los canteranos más jóvenes del cuadro lerezano en salir como titular en los últimos años, erigiéndose además como un comodín más en la rotación ofensiva de la escuadra que dirige Fernández Rivadulla, tras debutar como revulsivo ante la Balompédica Linense en la jornada 5.

“Contaba con entrar en la segunda parte, pero Antonio me dijo poco antes que iba a salir de inicio y fue una sorpresa”, recuerda el jugador granate, que recibió el apoyo incondicional de todos sus compañeros minutos antes del pitido inicial en el Estadio Romano.

“Todos me animaron un montón. Charles, Rufo... el capitán, Álex, me tranquilizó. Me dijo que no perdiera tiempo lamentándome si perdía balones, que se recuperaban y no pasaba nada”, destaca el extremo, que alternó la disciplina del primer equipo con la del filial el año pasado, su primero como jugador sénior.

Aunque su estancia en el campo fue corta –salió sustituido al descanso por Oier Calvillo–, el canterano granate se queda con los aspectos positivos del partido, analizado en las primeras sesiones de entrenamiento tras el fin de semana.

“Estábamos llevando la iniciativa y teniendo la pelota hasta el error del primer gol. Cuando volvimos a ver el partido, sí que llegamos a la conclusión de que nos faltó contundencia arriba, focalizar más esas ocasiones. El segundo gol fue un bajón”, recuerda.

Ya como pieza fija de la rotación que conforma el primer equipo, Jaichenco, que rozó la decena de tantos en el filial el año pasado, tiene claras sus metas para este curso futbolístico 2022-2023.

“Quiero jugar todo lo que pueda , ayudar al equipo en la medida de posible a ganar partidos y marcar goles, que es mi especialidad”, afirma.