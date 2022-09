Objetivo: ganar lejos de Pasarón

El Pontevedra afrontará mañana el primero de los dos partidos consecutivos que disputará fuera de casa con la visita al Mérida (17.00 horas, Estadio Romano José Fouto), un encuentro en el que tanto el equipo granate como su entrenador, Antonio Fernández, ven una oportunidad para conseguir la primera victoria lejos de Pasarón. Es la parte positiva de tener que afrontar dos jornadas seguidas a domicilio, ya que dentro de 15 días los granates tendrán que desplazarse aún más lejos, a Linares, en Jaén, para medirse a un rival que es segundo tras ganar cuatro de sus cinco compromisos ligueros en la Primera Federación y que aún no conoce la derrota esta temporada.

“Las circunstancias son las que son, en la segunda vuelta será al revés”, comentó con resignación Antonio Fernández, que reconoció que “jugar fuera siempre es más complicado que en casa. Pero nosotros tenemos que pensar en el primer partido, que es el Mérida”.

En este encuentro no podrá contar con Borja Domínguez, que “sigue en proceso de recuperación de unos problemas musculares en la pierna izquierda”, ni con Samu Araújo que, según explicó, “tiene una rotura fibrilar y va a tener que estar en reposo el tiempo que estimen los servicios médicos del club, no va a ser alineable un par de semanas”. La noticia positiva es el regreso de Brais Abelenda que, tras superar una pequeña sobrecarga, podrá volver a contar con minutos, aunque todavía no está claro si saldrá en el once titular.

El Pontevedra buscará su primera victoria a domicilio a costa de un Mérida que es tercero por la cola con solo dos puntos. El objetivo de los granates será, inevitablemente, sacar provecho de la necesidad de su rival.

“Tiene un partido menos, el del Talavera, que está por disputar aún, y tiene solo dos puntos, juega en su casa y tendrá unas ansias enormes de ganar, de conseguir su primera victoria, y si es delante de su gente, mejor”, avisa Antonio al respecto, por eso insiste en que “nosotros tenemos que ir con las cosas muy claras, saber a qué campo vamos, a qué equipo nos vamos a enfrentar y qué necesitamos para ganar, para intentar conseguir esa primera victoria fuera de casa”.

El entrenador granate tiene claro que “tenemos que ser nosotros mismos, ese equipo que quiere el balón, que quiere ser protagonista, al que no le quema la responsabilidad de tener la pelota y después, con las ocasiones que creemos, que en todos los partidos creamos más de cuatro o cinco claras, que tengamos el acierto necesario para convertirlas. Porque para ganar fuera de casa, el objetivo principal es mantener la portería a cero y después, lógicamente, tienes que estar acertado de cara al gol”.

En este sentido, se refirió al encuentro del pasado domingo contra la Balompédica Linense en Pasarón (0-0). “El equipo quiere ganar, sumar de tres, pero también hay un rival enfrente que juega. Ese acierto que no tuvimos y que tenemos que encontrar... El otro día la primera parte creo que fue de las más completas que llevamos y no encontramos ese premio que merecíamos, el gol. Creamos muchas ocasiones, tuvimos muchas llegadas, sobre todo en la primera parte, a inmediaciones del área contraria, a línea de fondo, y no encontramos la definición que necesitamos para ganar partidos de manera más solvente”, explicó.