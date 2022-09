Las aguas de O Pontillón do Castro volverán a vibrar este fin de semana con una competición de máximo nivel nacional y de una disciplina en la que el espectáculo de los goles (a “palazos”) está garantizado. El Complejo Deportivo David Cal de Verducido se convertirá durante las jornadas del sábado y el domingo en escenario del XII Campeonato de España de Kayak Polo por Federaciones Autonómicas, que se desarrollará en las categorías absoluta, sub 21 y sub 16, tanto masculina como femenina.

El evento, organizado por la Federación Gallega de Piragüismo en colaboración con la Concellería de Deportes de Pontevedra, cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Piragüismo, el Consejo Superior de Deportes, la Fundación Deporte Xoven y el Xacobeo. Los encuentros darán comienzo mañana a las 8.30 horas y se celebrarán durante todo el día (los últimos, a las 18.30 horas), con una primera fase en las que participarán en categoría Sénior, además de la selección gallega, los equipos de Valencia, Madrid, Andalucía y Cataluña; en la Sub 21, los de Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia y Andalucía, y en la Sub 16, los de Galicia, Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía. Las semifinales y finales se jugarán el domingo por la mañana, desde las 10.00 horas. Tal y como señala el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández, “el kayak polo es un deporte entretenido, trepidante y espectacular, en el que los jugadores tienen que marcar el mayor número de goles posible sobre un kayak de tres metros, con una pala de unos dos metros, en una portería que se encuentra a dos metros de altura. Una vez más, estamos ante un evento que, por más que un no sepa absolutamente nada de esta disciplina, engancha desde el primero momento y es un magnífico plan para disfrutar este fin de semana”.