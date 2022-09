Orgulloso por el trabajo realizado por el Pontevedra, Antonio Fernández valoró positivamente el empate contra la Balompédica Linense y afirmó que “el equipo hizo una de las mejores primeras partes de lo que llevamos de temporada”. El entrenador granate apuntó que “fuimos superiores, pero nos faltó la guinda de haber hecho el gol”. En este sentido, el míster valoró que propusieron “más y mejor en la primera parte, de conrtol de juego, de presión tras pérdida, de ahogar al rival en la salida del balón... el plan-partido salió a la perfección”.

Antonio reconoció que “la segunda parte no empezó como queríamos. Modificamos ciertos aspectos, como entrenador también me puedo equivocar en la toma de decisión y poniendo a dos delanteros como Rufo y Charles juntos nos faló juego interior, ellos se aprovecharon de eso y tuvieron más control.Después recuperamos el control, pero con menos llegada”.

El entrenador insistió en que “a nivel técnico, de analizar a nivel táctico el encuentro, en la primera parte es un partido muy interesante en el que se han visto muchas cosas de nuestro modelo” y recordó que la Balompédica “es un rival que juega, que tiene cosas e individualidades en la parte de arriba y seriedad en la de atrás”.

Pero también apunta que el rival “nos dejó más control por detrás y buscó que nos equivocásemos nosotros y transicionarnos. Por fases, hicimos las cosas bien, pero la Balona también es un equipo experto”.

Así, Antonio valora que “de la primera parte sacamos muchas conclsiones positivas” y recuerda que “si no eres capaz de ganar el partido, no lo puedes perder, había que sumar, así que la parte positiva es haber dejado la portería a cero”.

El técnico granate explicó las ausencias de Brais Abelenda en el once titular y de Borja Domínguez en la convocatoria. “Como club no podemos dar pistas al rival. Borja tuvo un problema el jueves, se hizo daño en un golpeo de balón y no se vio con las mejores sensaciones, y Brais tenía una especie de sobrecarga en el isquio, arriesgar a estas alturas de la temporada y que pueda tener una lesión no lo veo”, señaló el míster, que añadió que “la gente que tiene que entrar tiene que dar un paso adelante”.