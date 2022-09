Pontevedra buscará consolidarse en el próximo mes como potencia internacional de la lucha olímpica, con la celebración de los campeonatos del mundo de este deporte.

Un acontecimiento en el que los dirigentes municipales tienen puestas muchas esperanzas, ya que prevén que traerá a las Rías Baixas a unas 1.800 personas –cerca de 1.100 deportistas con sus respectivos equipos y staff organizativo– y que dejarán cuatro euros de inversión privada por cada euro destinado por las distintas administraciones públicas implicadas.

Los datos, que ponen de manifiesto a enorme relevancia económica del Mundial de esta disciplina, fueron aportados tras una reunión del comité organizador de estos campeonatos, que se desarrolló esta mañana en la Sala de Comisiones del Concello, presidida por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

Tal y como explicó el regidor, el Pabellón Municipal de Deportes será el epicentro internacional de este deporte entre los días 10 y 23 de octubre.

“El Campeonato de Luchas Olímpicas Sub 23 se disputará en categoría femenina, Lucha Grecorromana y Lucha Libre Olímpica, con el añadido de los Mundiales de Grappling y Grappling Gi en categorías Sub 17, Sub 20 y Absoluta, lo que significa que, en la práctica, tendremos seis campeonatos del mundo”, explicó Fernández Lores, que afirmó que será “el evento internacional de luchas olímpicas con mayor número de participantes”.