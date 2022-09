Primer examen lejos de Pasarón

Después de haber comenzado la liga con buenas sensaciones y un empate a un gol contra uno de los favoritos al ascenso, el Alcorcón, el Pontevedra afronta esta noche su primer partido a domicilio en Primera Federación. El conjunto granate visita a la UD San Sebastián de los Reyes, que en la primera jornada se impuso al Celta B (1-2) para arrancar la competición situándose en zona de play off. Toda una declaración de intenciones la del conjunto madrileño, pero la del granate no se quedó atrás, con muchos minutos de buen juego y ocasiones para haber podido incluso ganar.

“El inicio que tuvimos fue bueno y tanto a mí como a los jugadores nos da confianza para seguir en esa línea”, reconoce el entrenador, Antonio Fernández, que se muestra ambicioso al señalar que “ahora queremos dar ese primer paso fuera de casa, medirnos y ver el nivel que el equipo puede dar a domicilio ante un buen rival como el Sanse”.

Sobre el conjunto madrileño, Antonio comentó que “espero un rival con un equipo muy experimentado y una idea muy clara de juego. Cometen muy pocos errores, tienen muy pocas fisuras en su juego. Los vi en directo y me gustaron, transicionan muy bien. Pero si estamos a nuestro mejor nivel, le crearemos muchas dificultades”.

PRIMERA RFEF. 2ª Jornada 21.30h. Estadio:Matapiñonera S. SEBASTIÁN PONTEVEDRA Oier Calvillo Ángel Bastos Nieto Borja Sánchez Pedro Benito Charlie Soto Miguel Román Pedro López Coulibaly Charles Brais Abelenda Álvaro Arturo Churre Juanra Yelko Pino Villapalos Álex González Jime Navarro Rubio Entrenador Luis Ayllón Entrenador Antonio Fernández Banquillo Ismael (p.s.), Raúl, Ato, Borja Martínez, Fomeyem, Mecerreyes, Javi Gómez Banquillo Nikolov (p.s.), Araújo, Luis Martínez, Borja Domínguez, Mario Ortiz, Gueye, Bakero, Rufo, Jaichenko Árbitro:iConejero Sánchez(comité de Extremadura)

Convencido está de esto último porque “nosotros tenemos una idea fija y clara. Nos está dando réditos hasta el momento. Vamos a ser fieles a nuestro modelo. Pero vamos a tener mecanismos porque no es lo mismo jugar ante nuestro público que jugar fuera de casa”. En este sentido, el entrenador granate valoró la profundidad de banquillo con la que cuenta este año, recuperando además para esta jornada a Samu Araújo: “Cuando los jugadores que juegan de inicio lo dan todo y piden el cambio, tenemos relevos de suficiente calidad para suplirlos y esa es la grandeza que este año tenemos. Ahora es un quebradero de cabeza, pero cuando lleguen las sanciones y lesiones sabes que tienes fondo de armario del que disponer”, apuntó.

Si algún “pero” se le pudo poner al debut del Pontevedra en la categoría fue la concesión de demasiadas faltas en zonas comprometidas y la defensa de las jugadas de estrategia. “Nos hemos enfrentado a uno de los mejores rivales de la categoría en lanzadores y rematadores. No solo va a sufrir el Pontevedra con el Alcorcón a balón parado. Pero todo hay que trabajarlo para intentar que no vuelva a suceder”, destacó el técnico granate, que sí está satisfecho con el juego en líneas generales: “Una de las premisas que trasladé al grupo fue que disfrutasen con balón, pero cuando no se tiene toca sufrir, juntarse y ser solidarios. Recuperar lo más rapido posible para volver a tenerla. Fue uno de los aspectos más positivos que se puede sacar”.