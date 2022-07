Primero fueron históricos de Europa como el Liverpool, el Inter de Milán o la Juventus y luego, a una escala más local, el Atlético de Madrid, el Valladolid o el Choco. El próximo equipo en renovar su escudo podría ser el Alondras, siempre y cuando los socios respalden la propuesta que la directiva planteará en la asamblea general del 4 de agosto y que promete traer debate.

En el caso del Alondras el cambio no obedecería a criterios puramente estéticos o de renovación de su imagen, sino a la búsqueda de una más fácil adaptación a los formatos digitales. Y es que el corte horizontal del emblema rojiblanco le confiere tanta originalidad como dificultades a la hora de ser representado tanto en páginas web como en las diferentes redes sociales. “Tenemos un escudo precioso, pero lo cierto es que no encaja bien en los formatos digitales. O bien sale distorsionado o bien le cortan las alas. Como imagen no se adapta bien”, señala el presidente de la entidad, Luis Guimeráns. En otros casos los problemas para adaptar el escudo alondrista al imperante formato vertical suponen que se reproduzca en una escala muy inferior a la del resto de equipos.

Harta de esta situación, la junta directiva se puso manos a la obra para tratar de rediseñar su emblema para poder adaptarlo a los nuevos tiempos. La persona elegida para hacerlo no fue alguien ajeno a la entidad, sino un histórico del club como Agustín Iglesias Rodal, “Yuti”, exfutbolista y socio número 81. “Hizo ocho o nueve diseños y en la directiva decidimos que este sería el que llevaríamos a los socios”, relata el presidente del club cangués.

El nuevo escudo propuesto supone un cambio radical en cuanto al diseño y pasa a tener un formato vertical. Mantiene las líneas rojiblancas, pero más estilizadas, y el azul sigue presente como base de la representación de una alondra. Completa la imagen el nombre del club y el de Cangas.

Guimeráns defiende la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, algo que no está reñido con conservar la esencia del club. “Se cambió el himno y se apostó por una versión más moderna y atractiva. También se evolucionó para dejar el césped natural y tener un campo de hierba sintética. Son pasos que hay que dar”, señala. Con todo, serán los socios los que decidan si la imagen corporativa del Alondras seguirá siendo la misma de siempre o si se apuesta por esta reformulación pensada para los tiempos actuales. “Está claro que había que hacer algo con la imagen del club, pero ahora todo dependerá de lo que la gente decida. Está en sus manos”, sentencia.

El actual diseño se mantendrá en el campo

La implantación del nuevo escudo no supondrá que el actual desaparezca por completo de la vida del Alondras. Si bien la idea es que el nuevo se utilice en la mayoría de espacios, desde la web y las redes sociales a las camisetas, también se mantendría el actual en determinados actos y espacios. El más evidente de ellos es el campo de O Morrazo, donde el escudo luce en la fachada y también está grabado en una piedra. “Sigue y seguirá siendo parte de la historia del Alondras”, aclara Guimeráns.