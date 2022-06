El exentrenador del Pontevedra Ángel Rodríguez, que la semana pasada confirmó su fichaje por el Hércules, ha querido despedirse del club y de la afición granate a través de su cuenta personal de Instagram.

“Aquí he madurado como entrenador, he crecido como persona y he aprendido a ganar y a perder”, señala el técnico, que se mostró agradecido con la directiva por “la oportunidad que me dio de venir”, cuerpo técnico, jugadores, trabajadores del club y afición. “Ha sido un orgullo y un honor formar parte del Pontevedra y, aunque ahora nos separan diferentes caminos, volveremos a encontrarnos. Siempre tendréis en mí a un granate más”, publicó.