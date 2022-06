La delegación de la Federación Gallega de Fútbol en Pontevedra entregó los trofeos de campeón de liga a los vencedores en sus respectivas categorías. En el acto participó el vicepresidente del organismo, José Manuel Fernández, junto con una representación de jugadores, entrenadores y delegados. El campeón de Primera Autonómica Infantil fue el Duplex Descanso Marín Futsal C, en Alevín ganaron el AX Saraiba do Mar (Grupo 1) y el Marín Futsal D (Grupo 2). La Primera Autonómica Benjamín la ganaron el A Xestión Salnés Futsal (Grupo 1) y el Knobbe Marín Futsal C (Grupo 2); en Prebenjamín se impuso el Tecnopesca Marín Futsal y en Biberón, el Pontevedra CF.