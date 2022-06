Continúa el silencio en Pasarón un mes después de lograrse el ascenso

Es un clásico de todos los veranos: El Pontevedra CF no comparte el más mínimo detalle del trabajo que se está realizando para confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Más de un mes después de que el equipo lograse el ascenso a Primera RFEF, y más de tres semanas después de que finalizara la competición liguera, el silencio de la entidad granate es total en lo que se refiere a la planificación del próximo curso, especialmente en lo relativo a la figura del entrenador y al papel que desempeña en esa planificación el director deportivo, Toni Otero.

A pesar de haber logrado el objetivo del ascenso, la continuidad de Ángel Rodríguez en el banquillo parece totalmente descartada, toda vez que el club todavía no se ha puesto en contacto con el técnico leonés, que finaliza contrato el próximo 30 de junio. Aunque había dudas sobre una posible cláusula de renovación automática por el salto de categoría, la realidad es que Rodríguez habría firmado con el Pontevedra por una sola campaña y todo apunta a que la 2022-2023 trabajará lejos de Pasarón.

Su principal valedor, Toni Otero, sí que tiene un año más de contrato, pero no está nada claro que lo vaya a cumplir. Por el momento, según pudo saber FARO no está satisfecho con su papel en la entidad, ya que no tiene poder de decisión sobre el equipo para la próxima temporada. El director deportivo quiere que Ángel Rodríguez siga liderando el proyecto en Primera RFEF y considera que ambos han hecho su trabajo y han cumplido el objetivo del ascenso, por lo que merecen un respaldo mayor.

Después de varios encuentros con la presidenta, Lupe Murillo, la situación no se ha desbloqueado. Sin capacidad para dirigir la confección de la plantilla en lo que a dar bajas y negociar fichajes se refiere, Toni Otero no tendría nada clara su continuidad en el Pontevedra, ya que no quiere estar, como se dice vulgarmente, “de florero”. Dada su experiencia, cuenta con numerosos contactos para encontrar una salida que le ilusione para la próxima temporada, aunque su verdadero objetivo era seguir logrando éxitos en el club granate.

El director general, Marcos del Río, confirmó la semana pasada que ya se estaba trabajando en la planificación del próximo curso, por lo que todo apunta a que es la dirección del club la que lo está haciendo directamente.

Solo cuatro sin contrato

De los 23 futbolistas que formaron la plantilla del Pontevedra en la temporada que acaba de finalizar, solo cuatro finalizarán su contrato el próximo 30 de junio. Pero esos cuatro son piezas muy importantes para el club: el capitán, Álex González; Yelko Pino, Romay y Oier Calvillo. Si bien la continuidad del extremo cántabro podría confirmarse próximamente, ya que las negociaciones estaban bastante encaminadas, de las conversaciones con los otros tres poco ha trascendido, aunque verían con buenos ojos continuar en el proyecto en Primera RFEF, sobre todo si el entrenador que llegue a Pasarón es de su agrado.

Hay dudas con la continuidad de Santi Figueroa y Pablo López, que dejan de ser sub 23 y pasan a ocupar ficha sénior, por lo que la entidad estaría estudiando el mercado para suplirlos con futbolistas sub 23. Iñaki y Jaichenko sí que podrían continuar al seguir siendo menores de 24 años, pero el salto de categoría podría perjudicarles a la hora de disponer de minutos.

Por lo demás, Diego Seoane, Samu Araújo y Javi Rey tenían una cláusula de renovación automática y Rufo, tras su última ampliación de contrato, estaría ligado al Pontevedra hasta 2024. El resto de jugadores firmaron el verano pasado por dos temporadas: Churre, David Soto, Samu Santos, Pacheco, Miguel Román, Alberto Rubio, Charles, Brais Abelenda, Martín Diz y los porteros Pablo Cacharrón y Álvaro Cortés. Sin embargo, que tengan contrato en vigor no significa nada, porque tanto por decisión del club como del propio futbolista, si cuenta con ofertas interesantes, se podría rescindir el acuerdo.