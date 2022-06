Sus buenas temporadas al frente del Balonmán Lalín han situado a su entrenador, Pablo Cacheda, en la órbita del Cisne, que busca relevo en el banquillo tras la no renovación de Jabato por motivos personales y laborales.

El exinternacional español reconoció haber tenido dos ofertas en las últimas semanas, una de las cuales descartó mientras que la otra sigue todavía sobre la mesa. Cacheda señaló que cualquier decisión para la próxima temporada arranca con una reunión con la nueva directiva, ya que la primera opción siempre es el Lalín. “La idea es sentarme con la nueva directiva para decidir cuál es el futuro del equipo y del mío personal. Es algo que desde el club que me planteó la oferta entienden y no me apuran”, manifestó.

Aunque Cacheda no quiso dar más datos, ese equipo cuya oferta está sobre la mesa sería el Cisne. Para el lalinense supondría dar de nuevo el salto a Asobal, en esta ocasión como entrenador.