“Ha sido un orgullo tenerlo aquí”. Así comenzó Santiago Picallo, presidente del Cisne, el acto oficial de despedida de Javier Rodríguez “Jabato” como entrenador del primer equipo después de siete temporadas al frente. El dirigente local explicó que entonces, cuando unieron sus caminos, “los dos arriesgamos un poco en la decisión, porque él solo había entrenado a juveniles, nosotros debutábamos en División de Honor Plata, pero visto en perspectiva ha sido un exitazo, el complemento ideal para hacer crecer al club y a los jugadores y para darnos credibilidad a la hora de fichar. El resultado está a la vista de todos: dos ascensos a Asobal. Da una idea de la dimensión a la que nos ha llevado”. Picallo le dio las “gracias de parte de todos, ha sido una experiencia increíble” y le recordó que “hay muchos sitios en los que poder colaborar con el Cisne. Tienes las puertas abiertas. Gracias por todo lo que has hecho por este equipo”.

Muy emocionado y teniendo que parar su discurso para contener las lágrimas, Jabato explicó que su decisión de no continuar la próxima temporada en Asobal “no ha sido fácil, todo lo contrario, pero el club está en un momento muy bueno y puede ser atractivo para otra gente, no sería honesto ni justo que yo que no puedo dedicarle todo el tiempo que quisiera me aprovechara de esto”.

Tanto el técnico como Picallo bromearon al decir que “los días tienen 24 horas” y ahora le resulta imposible compatibilizar su vida laboral y familiar con entrenar al máximo nivel. “Sé que voy a perder mucho, pero vosotros necesitáis más”, afirmó Jabato, que dijo que llevaba días “con un nudo en la garganta. Me voy con la sensación de que no me despido, porque de la familia uno no se despide. Me he sentido aquí como en casa y siempre seré un cisneísta más”.

El técnico manchego afincado en Vigo dedicó palabras de agradecimiento a sus jugadores. “En mi cabeza siempre estaba intentar crecer. He compartido muchísimos momentos con ellos y me llevo recuerdos maravillosos de todos”, comentó Jabato, que también aseguró que “me he sentido muy arropado, sobre todo en los no tan buenos momentos. No me quiero olvidar de nadie: Nano, Garrido, Víctor y, sobre todo, Quiños, porque me llevo un amigo y porque supo darme la fuerza cuando a lo mejor menos tenía, muchas gracias de todo corazón”.

También se quiso acordar “de toda la gente del club. Hay mucha gente que hace que este club siga dando pasos adelante de forma altruista” y a la “junta directiva por hacerme sentir como en casa y tan importante y reconocido en muchos momentos. Destacar a Santi que fue el que dio el paso por incorporarme al club. Para mí no fue una decisión tan difícil de tomar como para ellos”, bromeó.

Jabato también tuvo muy presente en su despedida “a la afición, porque éramos “cuatro gatos” en el CGTD y hemos ido creciendo a base de jugadores, buenos resultados, cantera… hasta irnos a un pabellón –el Municipal– que nos daba miedo porque lo veíamos muy grande e inalcanzable y que ahora es nuestro día a día y donde el club debe seguir creciendo”.

Apoyo familiar

Mención especial del técnico para su familia, destacando sobre todo el “apoyo incondicional de mi mujer, que ha sido capaz de anteponer mi carrera profesional a la suya”. Jabato se refirió también a sus dos hijas: “Claudia y Alicia han aprendido a caminar de la mano del Cisne. Les he quitado mucho tiempo, soy consciente de ello, pero no me arrepiento de un solo segundo que he invertido en este club”, señalaba muy emocionado antes de añadir que había pasado “buenos momentos, otros no tan buenos, pero me voy a quedar con lo positivo. La idea ha sido clara: que el club, más lenta o rápidamente, fuese creciendo. Mi entorno necesita más de mí y quiero estar más tiempo cerca de ellas. Trabajaré duro para ser mejor padre que entrenador”.

Así, Jabato dice adiós al Cisne, pero dejando una puerta abierta a volver e incluso a colaborar con el club antes de lo que parece. “Me voy tranquilo con el trabajo bien hecho, pasarán los años y recordaré todo lo bonito de este proyecto. Toca decir adiós. Como le decía a los jugadores, “volad alto”. Así que seguid volando alto”.

Neves y Villamarín no seguirán

El lateral izquierdo portugués Daniel Neves ha rechazado la oferta de renovación del Cisne Colegio Los Sauces y ficha por el Incarlopsa Cuenca, con el que ha firmado un contrato para las dos próximas temporadas con opción a una tercera. De la misma forma, Jorge Villamarín tampoco seguirá en el Cisne la próxima campaña, después de cuatro años en el club pontevedrés. El veterano portero, que se encuentra en la última fase de recuperación de la rotura del menisco de su rodilla izquierda, rechazó la oferta de renovación que le presentó la entidad presidida por Santiago Picallo, y la próxima temporada jugará en el Trops Málaga, de la División de Honor Plata. Estas bajas se unen a las ya conocidas de Pablo Picallo, Álvaro Preciado (BM Logroño La Rioja) y Daniel Virulegio (Recoletas Atlético Valladolid).

Dzokic, del Teucro, sufre un cáncer testicular

El serbio Marko Dzokic, primera línea del Teucro, estará de baja temporalmente después de que le diagnosticaran un cáncer testicular, según confirmó ayer la entidad. “Estamos contigo, ahora más que nunca la familia azul nunca te soltará la mano. Volverás más fuerte”, destacó en su comunicado el club pontevedrés, al que el central llegó en el verano de 2019 procedente del Ikasa madrileño. Formado en la cantera del BM Ciudad Real, el hijo del exjugador Goran Dzokic también defendió en España las camisetas de BM Guadalajara, Puerto Sagunto, BM Ciudad Encantada y Cajasur Córdoba.