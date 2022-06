Victoria trabajada y vital para el Poio

El Poio Pescamar superó ayer el partido trampa de la temporada, al ganar al colista, y ya descendido, Joventut D’Elx no sin trabajo e incluso cierto sufrimiento. Ganar ayer era imprescindible para que el conjunto rojillo se mantuviera con opciones de estar en el play off por el título de liga, al quedarse a un punto del cuarto clasificado, el Melilla Torreblanca, a falta de una jornada para el final de la competición regular. Así, a las chicas de Manu Cossío les espera un último fin de semana de liga de infarto, en el que deberán ganar a domicilio a un Móstoles que ya no se juega nada y esperar que el Melilla falle en casa de un Alcorcón que, a dos puntos del conjunto de la ciudad autónoma, también tiene opciones de acabar en cuarta posición.

El encuentro de ayer entre el Poio Pescamar y el Joventut D’Elx comenzó con una hora de retraso por un problema con el vuelo del conjunto alicantino. Antes de que el balón echara a rodar, ambos equipos hicieron un pasillo a las jugadoras infantiles del Poio, que se han proclamado campeonas de liga, están en la final de la Copa y jugarán el próximo fin de semana el Campeonato de España de su categoría en Poio. El cuadro rojillo salió con las ideas claras y se adelantó pronto en el marcador por medio de Dani Sousa. Sin embargo, su falta de acierto en ataque le impidió que ampliara su renta, llegándose al descanso con el ajustado 1-0. Nada más salir de vestuarios, en los primeros cinco minutos el equipo ilicitano daría la vuelta al marcador por medio de Cárol y Claudia. El Poio reaccionaba hasta lograr el empate por medio de Chiesa. Tras una espectacular combinación ofensiva entre Dani Sousa, jane y Luci, esta última finalizaba al segundo palo anotando el 3-2. Con el Elche apostando por juego de cinco, Luci anotaba el definitivo 4-2 a dos minutos del final a puerta vacía.