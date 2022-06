Último partido en casa de la liga regular para el Poio Pescamar, que confía en que no sea el último de la temporada, porque eso significaría que ha logrado la clasificación para el play off por el título de liga. El conjunto rojillo recibe al colista de la Primera División Femenina, un Joventut D’Elx que ya no tiene opciones de permanencia en la máxima categoría, pero que está firmando buenas actuaciones en las últimas jornadas (pabellón de A Seca, 12.00 horas).

Las chicas de Manu Cossío son quintas, a un punto del cuarto, el Melilla, y a tres del tercero, el Roldán, con el que tienen el golaverage perdido. El encuentro de este mediodía servirá también para hacer un pequeño homenaje al equipo infantil femenino tras haber conseguido proclamarse campeón de liga y meterse en la final de la Copa de su categoría.