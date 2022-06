Preciado: “El Cisne seguirá siendo mi casa siempre”

Arropado por familiares y compañeros, Álvaro Preciado se despidió ayer oficialmente del club de su vida, el Cisne, en un acto en el que el joven central no pudo contener las lágrimas al recordar su trayectoria en el conjunto pontevedrés, en el que empezó con 6 años y ha crecido durante 16 temporadas, las últimas siendo una pieza fundamental del primer equipo. Tampoco consiguió reprimir su emoción al recibir los halagos del presidente, Santiago Picallo, y del que ha sido su entrenador hasta hace unas semanas, Jabato, que también dedicaron unas bonitas palabras a su familia, a la que consideran una parte determinante de su éxito deportivo.

“Me despido feliz aunque esté llorando. Esta ha sido mi casa y lo seguirá siendo siempre”, dijo emocionado el canterano cisneísta. “Quién le iba a decir al Álvaro que tenía 6 años todas las cosas que iba a vivir tanto en el Cisne como en el balonmano. Se cierra una etapa de mi vida de más de 16 años y me emociona mucho por todo lo que significa esto, sobre todo por dos motivos: por el año que hemos vivido, que ha sido increíble, y por todas las personas que me llevo de todos estos años. Es inolvidable”, decía Preciado haciendo un gran esfuerzo para intentar contener las lágrimas.

“Doy las gracias a los entrenadores de la base porque son el fruto del éxito de todo lo que está pasando y lo que queda por pasar, a mis compañeros desde que empecé en alevines hasta ahora, sobre todo menciono a los del equipo sénior porque han sido cuatro años increíbles; al cuerpo técnico, por la confianza que me ha demostrado siempre, con una mención especial a Jabato, por apostar por mí desde el primer momento, y a la directiva, por el trabajo incansable por este proyecto. Quiero destacar la calidad humana de Santi Picallo, su cercanía y cómo trata a la gente, merece esto y más. Y también a mi familia por todo su apoyo”, señaló.

El presidente del Cisne, Santiago Picallo, destacó la capacidad de trabajo de Preciado. “Tiene condiciones únicas para jugar al balonmano, pero sobre todo destaco su aspecto competitivo, que es espectacular, y que es un gran gran gran trabajador. Estoy muy orgulloso de él”, señaló el mandatario, que se dirigió directamente al canterano al decirle que “te vas, pero vamos a presumir de ti aunque estés en Logroño. Venderemos la imagen que tú nos das, de un tipo competitivo, que supo tener paciencia y acabar sus estudios”.

Horas antes del acto oficial de despedida de Álvaro Preciado, Jabato comunicaba al club que no seguirá la próxima temporada como entrenador. El técnico ofrecerá en los próximos días una rueda de prensa para explicar su decisión y ayer no quiso eclipsar el día de Preciado, aunque sí dedicó unas sentidas palabras al jugador: “Son muchos sentimientos los que hay aquí, tiene una familia que es ejemplar y de ahí, salen estos frutos”, dijo muy emocionado Jabato, teniendo incluso que parar en más de una ocasión su agradecimiento para contener las lágrimas. “Le he puesto en un mensaje que inicie el nuevo camino como lo ha empezado siempre, trabajando. Es un referente de cómo tiene que ser un club, en cuanto a valores como el trabajo y el sacrificio. Esa humildad es un ejemplo para cualquier jugador que se inicie en el Cisne”, concluyó el técnico antes de fundirse en un abrazo con el joven central.