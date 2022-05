Supera pretende aplicar un ERTE a los 22 trabajadores del Complejo Rías do Sur

La empresa Sidecu Supera, concesionaria de la gestión del Complejo Deportivo Rías do Sur, cerrado totalmente desde el pasado 1 de abril tras argumentar que no podía hacer frente a los gastos de mantenimiento de las instalaciones, tiene intención de aplicar un ERTE a los 22 trabajadores que formaban la plantilla del citado centro.

La decisión habría sido comunicada el 22 de abril en una reunión con los representantes sindicales de los trabajadores (dos de la CIG y uno de CC OO). En el encuentro Supera explica que no tiene intención de volver a abrir las instalaciones y que la Xunta rechazó los ERTE de fuerza mayor por COVID que pretendía registrar justo desde el día del cierre de las instalaciones, el 1 de abril, por lo que anuncia que pretende iniciar los trámites para presentar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así lo relató la federación de Servicios de la CIG, que mostró su rechazo a esta decisión al considerarla “totalmente injustificada”. El sindicato también explicó que la empresa convocó una mesa de negociación el 25 de abril para abrir el período de consultas, pero en esta reunión la CIG insta a Sidecu a comprometerse con los pagos de los salarios hasta que esté registrado el ERTE que pretende llevar a cabo. En consecuencia, se levanta acta en la que figura que los trabajadores y trabajadoras permanecerán con una licencia retribuida desde el cierre de su centro, 1 de abril, hasta que se registre el ERTE. Una vez iniciado el período de consultas, la CIG deja claro desde el primer momento que no va a firmar el ERTE si la empresa no tiene intención de volver a abrir el centro de trabajo. “Entonces aseguran que no van a volver a abrir las instalaciones y que su intención es no seguir con la concesión del centro”.

El período de consultas finaliza sin acuerdo el 10 de mayo. Previamente la asamblea de trabajadores había ratificado por mayoría su negativa a un ERTE que la empresa pretende que sea de seis meses. Para aplicarlo, la empresa esgrime cuestiones económicas derivadas de la subida de los combustibles, “argumento más que cuestionable, ya que el mayor de los costes de la instalación es el calentamiento del agua de la piscina olímpica, que es subvencionado en un buen porcentaje por ENCE”.

Además, denuncian que el de Pontevedra es el único centro de los 24 que gestiona en toda la Península Ibérica que pretende cerrar. “Por no hablar de que han previsto abrir siete nuevos centros en Portugal, con la inversión económica que esto supone”.

La CIG considera que la presentación de un ERTE cuando pretenden renunciar a la concesión es una estrategia para “hacer rehenes a los trabajadores y ganar tiempo para ver si aparece una compañía interesada en hacerse cargo de la concesión”, para la que tienen contrato para 14 años más.