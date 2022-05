Después de haber logrado el ascenso ganando al Barça B el pasado sábado, el Cisne ya tiene la mente puesta en la próxima temporada, en la que espera poder competir por segunda vez en su historia en la máxima categoría del balonmano nacional. Para ello trabaja seriamente el club, pues no será fácil conseguir la financiación para afrontar el canon que exige Asobal, que rondaría los 60.000 euros.

El presidente de la entidad, Santiago Picallo, analiza esta situación y también la parte deportiva, en la que la prioridad actual es conseguir la renovación del entrenador, Jabato, pieza clave en el éxito del equipo. Todo esto lo hace mientras sigue celebrando el regreso a la élite, y es que esta vez toca celebrar doble, ya que en el primer ascenso a Asobal, conseguido en 2020 en plena pandemia y con la liga suspendida, la plantilla, la afición y la directiva cisneísta se tuvieron que quedar con las ganas de hacer la fiesta que merecía tal hazaña.

–Por fin han podido celebrar un ascenso a Asobal.

–Ha sido lo mejor. Creo que el balonmano nos debía eso por todo el esfuerzo que hicieron los chavales aquel año y que no pudieron celebrar. Ahora, celebrarlo en casa, con toda la afición que vino, es algo que merecían y era una pena que no lo hubieran disfrutado, sobre todo los que se marchaban.

–Y, casualmente, en el último partido cuentan con el rey emérito Juan Carlos I como espectador gracias a que vino a ver a su nieto Pablo Urdangarín, que juega en el Barça B...

–Fue la guinda del pastel, porque nos dio muchísima visibilidad, que ahora la necesitamos como el comer, porque vamos a tener muchísimas dificultades para hacer el presupuesto. Vamos a intentar salir en Asobal, a ver si encontramos un patrocinador directo, pero va a ser muy difícil poder asumir el esfuerzo que nos va a pedir Asobal. Cada año el canon sube y ahora está negociaciones muy directas con el CSD par hacer la liga profesional, así que las exigencias van a ser mayores aún, tanto a nivel estructural como económico. Vamos un poco retrasados, porque el club es lo que es, y no queremos dar pasos tan grandes sin tener un apoyo detrás que nos dé estabilidad. El trabajo de cantera esta ahí, y nos va a permitir mantener buenos jugadores, pero Asobal es otra cosa, y cuanto más se profesionalice, más difícil va a ser.

–También tienen la suerte de tener en casa a jugadores de altísimo nivel.

–Hacen el esfuerzo por estar aquí y es digno de agradecer, sobre todo a los que tienen nivel para estar en equipos con grandes aspiraciones y que van a tener, y han tenido ya, ofertas buenas y decidieron quedarse aun cobrando un 30 o un 40% menos. Ahora en Asobal vamos a tener que hacer como mínimo diez contratos profesionales, lo que implica pagar el salario mínimo y Seguridad Social. A partir de ahí, poder contar con algún extranjero es inviable. Nosotros contamos con que Daniel Neves pueda seguir, porque además tiene interés por jugar en Asobal, que es donde realmente se revaloriza.

–¿Hasta qué punto está dispuesto a arriesgar el Cisne por salir la próxima temporada en Asobal?

–La idea es salir en Asobal y trabajar para conseguirlo, pero tenemos claro que no vamos a salir si no tenemos presupuesto. Hace dos años tuvimos la suerte que apareció Dixa y tuvimos la cabeza fría para no hacer locuras, porque contábamos con el Plan Social de Ence, que eran unos 60.000 euros con los que podíamos haber fichado a un par de jugadores muy buenos, pero finalmente no lo sacó y, por saber esperar y no adelantarnos hasta que estuviera todo firmado, no tuvimos problemas. Ahora llevamos todo el año trabajando para encontrar patrocinador y hay alguno que ha tenido interés, pero vamos a tener más reuniones ahora porque de momento está todo un poquito verde.

–¿Entendemos que el Cisne va a seguir siendo fiel a sí mismo por encima de todo?

–Vamos a mantener la misma filosofía de hace dos temporadas cuando ascendimos, haciendo un esfuerzo en lo que sea necesario, con ese margen para reforzar el equipo. Ahora lo fundamental es cerrar la continuidad de Jabato, porque el entrenador tiene que decir mucho en la planificación deportiva.

–¿Cómo va esa renovación de Jabato?

–Hemos tenido charlas con él. La dificultad en Asobal se le incrementa porque tiene dos niños y el trabajo. Espero que esta semana nos diga algo. Nos reuniermos con él cuanto antes para despejar esa incógnita, porque buscar otro no es fácil.

–Jabato es el perfil perfecto para un equipo como el suyo, ¿no?

–Es el que mejor nos encaja, tiene muchas más cosas buenas que malas. Sería ya su octava temporada aquí. Es un entrenador que conoce el club y, sobre todo, que sabe de balonmano, está actualizado y cuenta con el beneplácito de la selección española en sus concentraciones.Es un entrenador joven, que también es muy difícil encontrar este perfil. Tenemos la suerte de que vive en Vigo y está aquí al lado. Si no siguiera, la idea es peinar el mercado gallego.

“Somos un referente en el trabajo con la base”

–Han hecho historia quedando campeones gallegos en categoría juvenil, cadete e infantil y ahora les toca organizar dos sectores nacionales en Pontevedra. ¿Esta cantera no tiene techo?

–Va a ser muy difícil mantener el nivel (entre risas). El colegio Los Sauces nos ayuda de manera sobresaliente. Pegamos un salto de calidad. Ahora no solo vemos mercado gallego, sino que fuera se nos valora mucho en este sentido. Somos, con el Barça y el Granollers, el referente en el trabajo con la cantera, así nos lo trasladan. Y gracias a esto hemos podido traer jugadores como Marco Ojeda, que estaba dudando entre Granollers y nosotros. Fuera se nos valora mucho, no tanto como aquí, que igual nos tienen más vistos. Podemos acceder a un tipo de jugador que no hay en Galicia, muy corpulento, porque para jugar en Asobal o Plata hay que tener unas capacidades importantes en este sentido.

–Es para estar satisfechos y seguir trabajando en la misma línea, ¿no?

–Sí, aunque este año se ha notado el tema del COVID en alevín y benjamín y se ha bajado el nivel en infantil, porque no se ha podido entrenar bien, pero ahora la situación ya está yendo a mejor. Este año estuvimos intentando captar en los colegios. Desarrollamos unas charlas con la ayuda del Concello, sobre estudios y deporte de élte. Estuvimos en once colegios hablando con niños de 5º y 6º de Primaria y de ESO y salió todo muy bien, a partir de esas charlas nos han llegado muchos niños, así que vamos a seguir trabajando por ahí.