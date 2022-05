El Club de Tenis de Mesa Monte Porreiro participó el pasado fin de semana, con una amplia representación, en los campeonatos gallegos para las categorías prebenjamín, alevín, infantil, sub 23 y discapacitados, que tuvieron lugar en la localidad coruñesa de Zas. El club pontevedrés se colgó 17 medallas y destacó el éxito rotundo de participación en todas las categorías, especialmente en la prebenjamín, que después de muchos años tuvo competición femenina y masculina, “lo que demuestra el fantástico momento de nuestro deporte”.

El Monte Porreiro destaca los buenos resultados obtenidos, pero sobre todo la evolución de sus jugadores, que demostraron una gran mejoría en su juego, y su gran implicación con el grupo.

Miguel Álvarez en prebenjamín, Lucas Vázquez y Diego Baena en dobles alevín, Noelia Santiago en sub 23 y junto a Judith Cobas en dobles sub 23 se proclamaron campeones gallegos en sus respectivas categorías. Además, Lucía Vidal y Emma Álvarez en dobles alevín, Mariña García en infantil, Judith Cobas en sub 23 y Mariña García y Claudia Canay en dobles sub 23 consiguieron un más que meritorio segundo puesto.

A todos ellos hay que sumar otras nueve medallas de bronce, que lograron Lucía Vidal, Candela Oubiña y Daniel Baena en alevín, Alba Álvarez y Candela Oubiña en dobles alevín, las parejas formadas por Natalia Oubiña y Emma Álvarez, por Mariña García y Alba Prado y por Iván Acuña y Brais Díaz en dobles infantil; Claudia Canay en sub 23 y Martín Quintana y Pedro Fernández en dobles sub 23.

“Queremos destacar también el buen ambiente vivido entre organización y todos los clubs participantes, tanto jugadores como entrenadores, delegados y padres, que ha ayudado a poder disfrutar de una competición sana y de un gran nivel, destacando las ausencias de grandes jugadoras infantiles por la convocatoria de la selección española a los Trials clasificatorios para el Campeonato de Europa”, señalan desde el Monte Porreiro, en alusión a la joven Laura Forte.