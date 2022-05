Álex: “Estamos de resaca emocional”

Álex González, elegido jugador Estrella Galicia del Pontevedra del mes de abril, reconoció ayer, tras recibir el galardón en el restaurante Casa Román, que en las seis temporadas que lleva defendiendo la camiseta granate no recordaba un momento tan feliz como el que se vivió el pasado domingo tras lograr el ascenso a Primera RFEF. “Ha habido alegrías desde que estoy aquí, pero no es comparable con lo que estamos viendo ahora; ver a la gente tan feliz como estaba el domingo por la calle nunca lo había vivido aquí”, afirmó el capitán.

El salto de categoría del Pontevedra todavía no es oficial porque matemáticamente aún no se ha certificado, pero tendría que darse una situación prácticamente imposible para que se le aguara la fiesta: perder en casa del Palencia (domingo, 12.00 horas) y que el Unión Adarve gane al Llanera y además recorte la ventaja de 15 goles que tienen los de Ángel Rodríguez. “Sí que te puede pasar un flash por la cabeza de que pueden ocurrir cosas y que te puede pasar, pero después lo piensas en frío y creo que no hemos perdido ningún partido esta temporada por más de dos o tres goles, la mayor goleada en el grupo ha sido un 0-7, que ya es muy grande, así que creo que son condiciones que no ocurren en el fútbol de hoy en día. Pero nosotros vamos a salir con la idea de competir e intentar ganar el partido y ya da igual lo que ocurra en el resto de campos”, analizó Álex.

El extremo fue clave en el empate del pasado domingo contra el Salamanca, al anotar el 1-0 en el primer minuto de partido. Un gol que “he visto mucho, he visto muchos vídeos durante la semana. Fue un domingo muy bonito, un día inolvidable por todo lo que ocurrió, desde saltar al campo, meter gol, la celebración con la gente, la familia... son cosas que se quedan ahí guardadas, estamos un poco de resaca emocional y quieres seguir viendo las cosas porque ver tanta alegría es maravilloso”.

El Palencia tenía previsto hacerle pasillo al Pontevedra como campeón del grupo 1, pero finalmente no se hará. Álex González tiene claro que “el reconocimiento para nosotros es ascender, más reconocimiento que ese no hay, y lo tuvimos el otro día con la celebración y la alegría de toda la gente. Que nos hagan un pasillo es intrascendente al final”.

El capitán del Pontevedra no quiso hablar del futuro porque “la realidad es que la temporada aún no ha terminado, tenemos que ir a Palencia, va mucha gente de aquí y tenemos que darlo todo; aunque esté el trabajo hecho, queremos que la gente que se acerque pueda celebrarlo con una victoria. Cuando termine la temporada, me imagino que habrá actos, y una vez pase todo eso ya se dará por terminada. Pero pensar en la siguiente cuando esta aún no se ha cerrado no es justo para nadie porque aún estamos pendientes de jugar un partido”.

Sobre el viaje de la afición, comentó que “la gente tiene ganas de seguir celebrando y es maravilloso que los desplazamientos se fomenten, que siga yendo la gente y que los autobuses se llenen tan rápido, eso es señal de que la afición está con el equipo y seguro que en Palencia nos ayudarán a conseguir la victoria. Tras el partido, el ascenso ya será oficial y podremos celebrar otra vez un ascenso que pase de ser virtual a matemático”.