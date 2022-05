“Estamos disfrutando contenidamente, yo más que nadie”, comentaba la presidenta del Pontevedra al término del partido, señalando que el ascenso todavía no es matemático, pero sobre todo recordando que la temporada pasada se había hecho una gran apuesta por lograr esa tercera categoría del fútbol nacional y que al final equipo y afición se quedaron con la miel en los labios.

“Habíamos hecho una plantilla con Charles, con Rufo, el pichichi de la temporada anterior, Charles bajando de Primera División con nueve goles... Esperábamos que la Primera RFEF hubiera sido nuestra ya el año pasado. Se torció todo y al final no llegamos, así que esto es como la devolución por la que habíamos apostado en esa ocasión, dándolo todo, y que por fin llegó, porque creo que nos merecíamos estar en Primera RFEF ya el año pasado”, señaló visiblemente emocionada Lupe Murillo.

Si algo destacó la mandataria granate fue el gran ambiente que se vivió en el estadio de Pasarón, con más de 8.000 espectadores en las gradas. “Esta es una ciudad de fútbol y de deporte en general y de Pontevedra y de sentimiento de Pontevedra. Los pontevedreses nos sentimos muy de lo nuestro y el Pontevedra es el equipo de todos, y es lo que quise transmitir desde que llegué al club, que es el equipo de la ciudad, el equipo de todos, lleva nuestro nombre y hay que sentirlo como propio”, señaló la presidenta, que agradeció a los pontevedreses que “cuando se les llama, vienen”. En este sentido apuntó que “es cierto que hemos hecho una política de precios muy bajos, de acceso muy fácil, de llamamiento a todos los niños”, pero insistió en que “es de agradecer a la ciudad de Pontevedra que siempre responde cuando se le llama”.

Murillo vivió el encuentro acompañada por la diputada Ana Pastor, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el diputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; la concelleira de Promoción Económica y Turismo, Yoya Blanco, y los de Desenvolvemento Sostible y Benestar Social, Iván Puentes y Marcos Rey, respectivamente.

La presidenta narró cómo al acabar el encuentro los futbolistas “me llamaron al vestuario para hacernos una foto. Esta vez no me metieron debajo de la ducha como la otra vez, pero sí me tiraron encima todas las botellas que había, y ya después nos hicimos la foto. Estaban muy contentos e ilusionados, me preguntaron si podían celebrar algo, evidentemente ellos pueden hacerlo, lo hemos autorizado, pero nosotros vamos a esperar al partido contra el Palencia, que será cuando certificaremos oficialmente el campeonato de liga y el ascenso”.

Murillo reconoció haberlo pasado “muy mal” durante el partido. “Tenía a un lado a Ana Pastor y al otro al alcalde. El alcalde siempre me cuenta muchas cosas durante el partido y generalmente yo miro hacia el lado contrario al que está el balón, pero como esta vez Ana Pastor decía “cuidado, cuidado, cuidado” cada vez que creía que íbamos a fallar, pues aunque no veía el partido me lo estaban radiando, así que se pasa mal”, comentó la mandataria granate.

El futuro

Por el momento, Lupe Murillo no quiso hablar sobre la continuidad del entrenador, Ángel Rodríguez, ni la de jugadores o director deportivo, Toni Otero. “Ha sido una temporada tan rara que de momento no se ha hablado todavía con nadie”, afirmó la presidenta, que insistió en que “no puedo hablar de absolutamente nada hasta que no hable primero con el consejo de administración. He estado un poco bloqueada con todo porque hasta que lo ves, no te lo crees. He sufrido tanto tantas veces que no quería ver más allá, no habíamos preparado nada pasase lo que pasase hoy (por ayer). Aquí no habíamos acabado nada para poder celebrar. La semana que viene espero que celebremos todo y nos pongamos ya a pensar en la temporada que viene”.