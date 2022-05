Antes de que sus futbolistas lo interrumpieran durante la rueda de prensa para celebrar el ascenso bañándolo de agua, el entrenador del Pontevedra comparecía tras el empate con el Salamanca acompañado por su cuerpo técnico, porque comenzó señalando que “me gustaría agradecer a todo el equipo que tengo, a todos mis ayudantes, porque sin ellos habría sido imposible haber conseguido este objetivo y hacer la temporada que hemos hecho; son piezas fundamentales y en los momentos malos son los que han estado más cerca de mí para poder sacarlo adelante”.

Ángel Rodríguez dio también las “gracias a los futbolistas por el enorme esfuerzo, por esa capacidad de trabajo y profesionalidad, por haber conseguido que seamos una familia en el vestuario y trasladarlo después al terreno de juego. Creo que sin eso tampoco habríamos conseguido el objetivo”. El técnico afirmó que estaban “muy satisfechos por haber conseguido el objetivo que nos habíamos marcado desde el primer día, que nos ha costado mucho conseguirlo, que hemos estado remando todo el año como campeones y al final lo hemos conseguido y creo que de forma merecida. Al final el trabajo ha tenido su recompensa”.

El míster granate valoró muy positivamente el apoyo de Pasarón. “La gente ha estado genial, de 10. Venía diciendo en las últimas semanas que la comunión entre equipo y afición iba creciendo, desde que jugamos contra el Arenteiro. La gente ha arrimado el hombro, nos ha echado una mano en los momentos complicados, que los hemos tenido, en todos esos partidos que estuvimos por detrás en el marcador, ellos nos han alentado para ir hacia delante con esa fuerza que van los equipos que al final acaban consiguiendo un objetivo como el nuestro de ascender”, explicó.

Ángel Rodríguez evitó hablar de su futuro para la próxima temporada: “Lo que queda es disfrutar del objetivo y de una fiesta que creo que nos merecemos, porque llevamos muchas semanas de tensión y complicadas. Para nosotros no ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Toca centrarnos en celebrar con nuestras familias y amigos y ya más adelante veremos”, afirmó el entrenador, que dedicó este éxito a su madre, fallecida hace cinco meses: “Mejor dedicatoria que para ella no va a haber para nadie”.

Sobre el partido de ayer, el técnico comentó que “tiene muchas lecturas. Quizá la más importante es que el resultado nos ha servido para conseguir un obejtivo. Estos partidos no son fáciles de jugar, sobre todo cuando te estás jugando el trabajo de una temporada y hay gente que no había vivido estas experiencias. No son partidos fáciles ni bonitos normalmente. Ha empezado muy bien, poniéndonos por delante, pero sabíamos que era un rival muy complicado, que se jugaba mucho y que en las últimas semanas lo estaba haciendo bien”.