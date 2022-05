El entrenador del Salamanca valoró positivamente el punto logradoayer. “Creo que es justo, no hicimos tantas ocasiones como para dar la vuelta al marcador”, comentó José María Hernández, que añadió que “nosotros también nos jugábamos mucho” y quiso “felicitar al Pontevedra por el ascenso, creo que ha hecho una buena temporada”. El técnico también quiso “felicitar a mi equipo porque creo que ha competido. No es fácil venir a casa del líder y encajar en el minuto 1”.

El míster reconoció que “queríamos más puntos, no ha sido así, pero en el cómputo general tengo que felicitar también a mi equipo. Nunca me doy por satisfecho porque me gusta competir y ganar siempre”.

Hernández analizó que “con el 1-1 ellos han parado un poco el ritmo de juego porque les valía el empate, es normal, y nos hemos contagiado porque somos un equipo joven y ahí nos falta un poco de madurez”.