El Comité de Competición dictó ayer su decisión acerca del recurso presentado por el Pontevedra CF para recurrir la segunda tarjeta amarilla de Alberto Rubio en el encuentro contra el Arosa en A Lomba, desestimando la petición en favor de la decisión arbitral.

Según el Juez Único de Competición, sí hubo contacto en la jugada en la que el extremo ilicitano cae en el área, pero determina que la decisión de interpretar la caída del jugador como simulación –la que le granjeó la segunda amarilla– recae única y exclusivamente en el colegiado que arbitró el encuentro.

Una noticia, la del rechazo al recurso, que se hizo oficial horas antes de que Brais Abelenda fuese galardonado con el premio Estrella Galicia a mejor jugador granate del mes de marzo.

El mediocampista coruñés se llevó la enseña mensual gracias a su rendimiento en victorias clave del conjunto granate, con un doblete en su haber ante la Gimnástica Segoviana y el desempeño capital que realizó en el partido ante el líder, el Unión Adarve.

“Es importante este premio, pero lo principal es lo que consigamos a final de temporada. Estos premios ayudan a seguir adelante y dar lo mejor de ti”, explicó, al recoger el galardón.

Abelenda, que recaló en las filas del Pontevedra esta temporada procedente del Compostela, reconoció tras la recogida del premio que, hasta el momento, se siente muy arropado formando parte de la disciplina del conjunto del Lérez.

“En esto del fútbol no se sabe. Este año me encuentro muy cómodo en el vestuario y dentro del campo jugando. Pienso que nuestro estilo de juego me viene muy bien y saca mis mejores virtudes. Si las cosas van bien, esperamos seguir aquí”, valoró.

Con respecto a la pugna actual con el Adarve por la primera posición y el ascenso directo, el mediapunta granate hizo referencia a “centrarse en sacar los tres puntos y que pinchen ellos”.

Por otro lado, el Pontevedra anunció que el portero suplente, Álvaro Cortés, se encuentra aquejado de un problema muscular en el abductor. La evolución de su lesión se irá monitorizando día a día.