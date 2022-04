El primer partido de Luisito Míguez como entrenador del Arosa terminó con sabor agridulce para el técnico santiagués, pese a empatar con el líder en plena lucha por la salvación.

“El resultado no me deja contento. Nos enfrentamos a un equipo muy bueno y nosotros estuvimos a un nivel superior al que yo me esperaba”, resumió Luisito, que ubicó la clave del partido en los primeros cinco minutos tras el descanso, con dos ocasiones muy claras para ambos equipos.

“Fue una pena. No me gustó que en los primeros minutos de la segunda mitad el equipo se me quiso echar hacia atrás. Pero a partir de ahí bien. Ellos tuvieron una muy clara de Javi Rey y nosotros el 2-0 con Luis Nuño”, explicó.

Con respecto a la salvación, Míguez recalcó que “no estamos para tirar cohetes”, pero que “más ilusión y vitalidad que yo no la tiene nadie”.