Un set deja al Monte Porreiro sin Europa

El sueño europeo del Club Tenis de Mesa Monte Porreiro deberá esperar, al menos, una temporada más. Solamente un set separó al Visit Pontevedra de volver a participar en una competición continental el próximo curso. Al haber quedado 3-3 en el partido de ida por el quinto y sexto puesto de la Superdivisión masculina, necesitaba ganar el de vuelta o, en caso de volver a empatar –como finalmente fue–, superar en juegos ganados a su rival, el Universidad de Burgos. Y no fue posible. El encuentro acabó con un 3-3 y un 10-11 en juegos que hace que los chicos de Nando Álvarez acaben la liga en sexta posición.

No hubo épica posible del equipo pontevedrés en un compromiso realmente complicado no solo por las dos bajas sensibles con las que llegaba al mismo, la de Miguel Ángel Vílchez por lesión y la del ruso Ilia Isakov por la guerra de Ucrania, sino también porque la ausencia del granadino supuso que el Monte Porreiro empezara el duelo con un 0-2 en contra –al no presentar relevo, le dieron automáticamente por perdidos los enfrentamientos que debía disputar el andaluz–.

El encuentro comenzó con el 0-1 por el duelo sin jugar entre Alexandru Cazacu y Vílchez, pero entre Nicolás Galvano y Martín Bentancor le dieron la vuelta al marcador. El primero superó por 3-0 a Daniel Berzosa y el segundo, por 3-1 a Miguel Núñez. Cazacu pondría el empate para los visitantes al superar por 1-3 a Galvano y el enfrentamiento no disputado entre Miguel Núñez y Vílchez dejaba el encuentro en un 2-3 para el cuadro burgalés a falta de un último partido.

Fue el turno entonces para Martín Bentancor, que se medía a Daniel Berzosa y no podía ceder ni un solo juego para que el Monte Porreiro lograra la quinta plaza de la clasificación y, por tanto, billete para la competición europea la próxima temporada. El argentino empezó bien, con un 11-4, pero cedió el segundo set por 6-11, por lo que su victoria final (3-1) valió para empatar el marcador general a 3, pero no para conseguir la quinta plaza de la Superdivisión masculina.

Sensación agridulce, por tanto, para el conjunto pontevedrés, porque no podrá repetir la experiencia continental que comenzó este curso –y que tuvo que abandonar por las lesiones y problemas económicos–, pero al mismo tiempo ha mostrado siempre un gran nivel de juego y ha peleado hasta el último momento a pesar de los contratiempos que ha tenido que ir superando. Con tiempo y perspectiva se valorará mucho más la gran temporada que ha firmado el Monte Porreiro en la élite del tenis de mesa nacional.