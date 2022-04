Líderes, por fin, 29 jornadas después

El Pontevedra es el líder del grupo 1 de Segunda RFEF. Han hecho falta 29 jornadas de liga y varios ensayo y error para que el conjunto granate arrebatara al Unión Adarve esa primera posición que otorga el ascenso directo de categoría. Después de varios intentos fallidos en semanas anteriores, el equipo de Ángel Rodríguez por fin aprovechó un tropiezo del conjunto madrileño –que empató sin goles en casa del Móstoles– para alcanzar lo más alto de la clasificación, un puesto privilegiado que ahora tendrá que defender con uñas y dientes en las cinco jornadas que quedan para que finalice la competición doméstica.

El primer objetivo, alcanzar el liderato, ya está conseguido, pero no fue nada fácil, ni durante el camino, ni en la meta. El Pontevedra tuvo que ponerse el mono de trabajo para superar ayer a un Real Avilés que se adelantó en el marcador hasta en dos ocasiones y que anuló el juego interior de los granates durante toda la primera parte. La entrada de Charles al campo tras el descanso fue determinante, no solo porque el brasileño marcaría el tanto de la victoria, sino porque cambió la cara al equipo. El pichichi de la categoría asusta, y si no que se lo pregunten al conjunto asturiano, que con Charles y Rufo sobre el verde perdió parte de la confianza que había ganado tras un buen primer tiempo y acabó sucumbiendo ante la calidad individual de la plantilla pontevedresa y su alto ritmo de juego.

Un Avilés con hasta cinco bajas sensibles, pero que llegó a Pasarón con la lección bien aprendida, bien colocado sobre el césped y dejando al Pontevedra casi sin espacios, dominó la primera parte simplemente a base de tener sus líneas juntas y aprovechar los contraataques. Precisamente en una contra llegaría el 0-1, en el minuto 5. Sergio García recibió en banda derecha, pillando mal colocada a la defensa local, asistió al centro a Kilian, que tras un primer remate que despejó la defensa, sacó un segundo cruzado que rozó lo justo Iago Díaz para marcar.

Al Pontevedra le costó entrar en el partido, pero a base de empuje más que de buen juego logró empatar superada la media hora de juego en un córner lanzado por Yelko que, tras varios intentos fallidos, acabó rematando Churre en el área pequeña. Pero poco le duró la tranquilidad a los de Ángel Rodríguez, ya que solo dos minutos después volvían a adelantarse los asturianos, de nuevo en una contra en la que Sergio García y Natalio se plantaron solos ante Samu Araújo; el primero asistió al segundo, que picó la pelota con calidad ante la salida de Cacharrón para poner el 1-2 con el que se llegaría al descanso.

En la reanudación, Ángel Rodríguez dio entrada a Charles por Araújo y situó a Álex de carrilero izquierdo, y el equipo mostró una cara totalmente diferente. En los primeros compases acarició el empate Rufo, que mandó por encima del larguero en el área pequeña un pase raso de Álex desde la izquierda. El madrileño no fallaría siete minutos después, cabeceando solo en el área pequeña un centro de Yelko también desde la izquierda.

Los granates continuaron creciendo ante un Avilés que solo aparecía en fogonazos y sin crear apenas peligro real. Tras una combinación rápida entre Yelko y Rufo que Charles acabó rematando mal, el brasileño fue con todo a por un centro desde la derecha de Oier Calvillo para hacer el 3-2 con el pecho.

Sufrido y sin brillantez, pero el triunfo del Pontevedra lo sitúa por fin a la cabeza de la clasificación. Ahora a los granates le quedan cinco “finales” para proteger ese primer puesto y, por tanto, el ascenso directo de categoría.