Concentración para evitar sorpresas

El Pontevedra huye de la euforia que se ha desatado en su entorno tras los últimos resultados que ha obtenido contra dos rivales directos y de los más fuertes del grupo 1: el Unión Adarve, al que ganó con remontada incluida hace 15 días (3-2), y el Navalcarnero, al que superó el pasado domingo (0-2). Si a esto se le suma el empate obtenido contra el Coruxo en O Vao, valioso por el rival y el escenario, pero agridulce por haberse encajado en el tiempo de descuento (2-2), deja al conjunto granate a un paso de firmar un gran mes de competición, al que podría poner la guinda si lograse la victoria esta tarde contra el Real Avilés y le valiese para acostarse líder.

Los de Ángel Rodríguez están a solo un punto de ese primer puesto que otorga el ascenso directo a Primera RFEF y jugarán sabiendo el resultado obtenido por su actual propietario, el Unión Adarve, que visita esta mañana al Móstoles. Tienen que alinearse los astros para que por fin, después de varios intentos fallidos, el conjunto madrileño pinche y el Pontevedra sea capaz de aprovecharlo.

No obstante, la dinámica de las últimas semanas invita al optimismo. El técnico entiende la euforia de la afición, pero no la consiente en la plantilla granate. “Toda esta euforia que hay en el entorno es buena, porque creo que el aficionado y el socio tienen que estar ilusionados, pero el jugador tiene que estar convencido del trabajo que tiene que hacer cada día para llegar al fin de semana en las mejores condiciones. Si todos esos halagos que veo y leo creemos que son realidades, seguramente nos van a debilitar”. Por eso Ángel Rodríguez insiste en que “el halago lo deberíamos dejar a parte y centrarnos en lo que realmente es importante, que es el partido contra el Avilés, un equipo difícil, que ha ganado en campos muy complicados y que va a venir aquí a ponerlo difícil seguro”.

SEGUNDA RFEF. 29ª Jornada 17.00h. Estadio: Pasarón R. AVILÉS PONTEVEDRA Araújo Nacho López Álex González Kilian Estellés Churre Javi Pérez Natalio Yelko Pino Rufo Cacharrón Davo Brais Abelenda Iago Díaz Morcillo Soto Toni Miguel Román Hualde Santi Figueroa Rubio Juanmi Entrenador Ángel Rodríguez Entrenador Emilio Cañedo Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Samu Santos, Javi Rey, Oier Calvillo, Romay, Charles, Martín Diz Banquillo Moha (p.s.), Prendes, Juan Perea, Gerard, Sergio García, Ródenas, Mamor Árbitro:iSaiz Pérez(comité cántabro)

La única baja en el conjunto granate es el sancionado y lesionado Diego Seoane, mientras que el Avilés no podrá contar con los sancionados Cedrick y Vidorreta –especialmente sensible para el equipo esta última baja– ni con los lesionados Cárdenas y Adri Gómez, con la seria duda, además, de su máximo goleador, Alberto Ródenas, que ya no pudo participar en el duelo del pasado sábado por una rotura de fibras y para estar esta tarde en Pasarón parece que necesitaría forzar.

“Tenemos que trabajar el partido de manera muy seria, ser muy humildes, trabajar y correr más que el contrario y después podemos tener nuestras opciones, pero si miramos al rival por encima del hombro tendremos problemas seguro”, recalcó Ángel Rodríguez, que también reconoció que le preocupa el estado del césped de Pasarón, ya que el viernes estaba impracticable; se prevén lluvias para esta tarde, con lo que la tregua de los dos últimos días podría no servir de mucho al campo.