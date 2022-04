Rías do Sur define su hoja de ruta para lograr la apertura del recinto deportivo

El Patronato de la Fundación Rías do Sur se reunió formalmente en la tarde de ayer, con el objetivo de trazar la hoja de ruta a seguir en caso de que Supera, la empresa concesionaria del complejo deportivo de Pontemuíños, decida o no reabrir sus puertas antes del mes de plazo que hay antes de decidir la rescisión del contrato.

En la asamblea, la entidad de Pontemuíños definió varias cuestiones internas de su funcionamiento, como la delegación de funciones en el presidente y la ratificación del equipo jurídico, pero también el inicio de los trámites oportunos para formalizar la reclamación a Supera.

“En cuanto a nuestras comunicaciones con la empresa, no hemos decidido nada nuevo. Tienen un mes de plazo para reabrir y si no es así, se aplica la cláusula” de rescisión, explica Héctor Vilariño, presidente de la Fundación, que reconoce que “todavía no sabemos si nos van a responder”.

En cuanto a la autogestión del complejo deportivo por parte de Rías do Sur, una posibilidad que se planteaba en los últimos días, desde la Fundación aseguran que es una opción “muy remota”.

Este caso solo se aplicaría en primera instancia a los deportistas afectados por el cierre del espacio de agua y en ningún caso al resto de usuarios del complejo, cuyo servicio tendría que recaer en una empresa gestora.

Al mismo tiempo, la Federación Galega de Natación confirmó esta semana que habrá una prórroga de cuatro semanas para que los clubes y nadadores afectados -más de medio millar- por el cierre del complejo deportivo puedan seguir utilizando las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva y de la Escuela Naval Militar de Marín.

Entre las organizaciones afectadas por la decisión unilateral de Supera se encuentran el CN Galaico, el Club Waterpolo Pontevedra y el Galaico Sincro, que han tenido que retomar los entrenamientos en otros lugares y continuarán haciéndolo hasta el mes de mayo, con la consecuente reestructuración para acomodar a todos los deportistas.

El cierre de Rías do Sur también ha generado movilizaciones de los usuarios habituales del complejo deportivo, que salieron a las calles en protesta acompañados por los atletas de las formaciones deportivas perjudicadas y pusieron en marcha una petición de firmas virtual en Change.org, en la que más de 2.000 personas ya han dejado su signatura para reivindicar el regreso del servicio.

Supera renunció unilateralmente a abrir los servicios relacionados con el agua del complejo deportivo el pasado 11 de marzo, mientras que otras instalaciones como el gimnasio se mantuvieron abiertas hasta el 1 de abril.

Los usuarios de estas últimas fueron avisados de la baja escasos días antes, lo que provocó un malestar generalizado entre el colectivo de usuarios de Rías do Sur, que ha tenido que buscar otras opciones en instalaciones próximas.