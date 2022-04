Dos partidos en menos de 24 horas y ambos a domicilio. Es lo que tuvo que afrontar el CB Arxil el pasado fin de semana, comenzando el viernes en Melilla, para recuperar la jornada 21, aplazada en su día por un brote de COVID, y acabando el sábado en Córdoba.

Con el play off de ascenso ya asegurado, el objetivo de las pontevedresas era no sufrir lesiones y no realizar un esfuerzo excesivo que les pudiera pasar factura dentro de tres semanas, cuando se jueguen el salto de categoría. Así, en Melilla, muy justo de efectivos, el Arxil cayó por 77-59, pero el sábado, y tras recuperar a María Lago, las verdes se impusieron al Córdoba en la recta final del encuentro, que acabó 66-71.

Con el billete para la fase de ascenso bajo el brazo y a falta de una jornada para acabar la fase regular de la Liga Femenina 2, el objetivo ahora es recuperar las mejores sensaciones.