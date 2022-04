Nueva “final” para el Pontevedra

Compromiso muy difícil para el Pontevedra el de esta tarde en su visita al Navalcarnero, tercer clasificado del grupo 1 de Segunda RFEF a solo tres puntos del conjunto granate. El enfrentamiento de la primera vuelta en Pasarón acabó en 0-0, con lo que la victoria tendrá un valor doble, pues quien la consiga se adjudicará también el golaverage favorable, fundamental en caso de empate a puntos al finalizar la competición doméstica. Pero para los de Ángel Rodríguez un triunfo tendrá otro valor añadido más, ya que podría dejar descolgado al conjunto madrileño en la lucha por alcanzar el liderato del grupo y dejarla prácticamente en una pelea de dos: el propio Pontevedra y el actual líder, Unión Adarve –que juega esta mañana contra el Compostela–.

El técnico granate, sin embargo, quiso quitarle trascendencia al encuentro recordando que todavía quedan muchas jornadas por delante, aunque sí calificó el partido como una “final”. “Es un partido muy importante; ya les he dicho a mis jugadores que es el más importante de la temporada, pero que si ganamos el más importante será el siguiente y así sucesivamente, porque cada vez queda menos tiempo, menos partidos y no hay que equivocarse y hay que seguir sumando e intentando ganar porque después no habrá tiempo para poder recuperar”, apuntó el míster.

Mientras la plantilla está convencida de ganar los siete partidos que quedan para que termine la liga, Ángel Rodríguez es más cauto, pues ve “muy difícil que un equipo sea capaz de hacerlo”, y más aún en el tramo final, en el que “todos los equipos se van a jugar mucho, tanto por arriba como por abajo, y los partidos van a ser más complicados de lo que fueron en la primera vuelta en la misma etapa”.

Diego Seoane ha entrado finalmente en la convocatoria, por lo que todo apunta a que ha superado la pequeña sobrecarga muscular que le hizo ser duda hasta el último momento. La incógnita que se resolvió a principios de semana fue la de la sanción a Churre, que ha podido viajar con el equipo al retirarle Competición la quinta amarilla que vio contra el Unión Adarve.

SEGUNDA RFEF. 28ª Jornada 17.00h. Estadio:iMariano González NAVALCARNERO PONTEVEDRA Dani Hernández Rubio Miki Seoane Rodríguez Miguel Román Cacharrón Aitor Fratelli Soto Rufo Raúl Beneit Brais Abelenda Marcos Mendes David Uña Churre Yelko Pino Busi Araújo Álex González Álex Gil Aitor Núñez Entrenador Jacobo Montes Entrenador Ángel Rodríguez Banquillo Álex Fernández (p.s.), Mese, Fran Pérez, Sergio Navarro, Ruizma, Expósito, Loren Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Santi Figueroa, Samu Santos, Javi Rey, Romay, Oier Calvillo, Charles Árbitro:iGordillo Escamilla(comité de Valencia)

Sobre el rival, Ángel Rodríguez señaló que “nos enfrentamos a un equipo que está haciendo las cosas muy bien”, un Navalcarnero que solo ha encajado una derrota como local. “Tiene muy buen manejo de balón, una idea muy clara y una propuesta muy atrevida y muy valiente. Creo que está haciendo las cosas bastante bien, está consiguiendo resultados a través del buen juego y está mostrándose como un equipo muy fuerte en su campo”, analizó el entrenador del Pontevedra, que también añadió que “nosotros fuera de casa hemos sido siempre fuertes, en cualquiera de los campos a los que hemos ido hemos tenido muchas opciones de ganar, incluso cuando no lo hemos conseguido, y espero que este sea uno más”.