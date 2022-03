El técnico del Pontevedra CF, Ángel Rodríguez, no dudaba en calificar de incomprensible el desarrollo final del partido, donde un gol en el minuto 92 remató fulminantemente con las aspiraciones de victoria de su equipo.

“Uno no acaba de entender cómo no se ha conseguido la victoria hoy. La mala fortuna ha hecho que no podamos vencer. Hemos tenido ocasiones muy claras. Un penalti, dos palos, una de Rufo con un jugador solamente bajo palos. Se hace difícil entender que no te vayas hoy con los tres puntos”, explicó el entrenador leonés.

Sin embargo, a pesar del resultado, Rodríguez tuvo un momento para centrarse en los aspectos más positivos del choque.

“Lo que hay que destacar es que el equipo ha hecho un partido muy completo, en un campo difícil ante un rival que estaba en una buena dinámica y creo que hemos sido superiores”, matizó, aunque continuó achacando el desliz del conjunto granate a la mala fortuna exhibida en ciertos compases del encuentro.

“Evidentemente, cuando vas en un resultado ajustado con ocasiones claras que no materializas, le das alas al rival. No matas el partido y a última hora se viene un momento complicado, en el que ellos tiran mucha gente arriba y van a la desesperada. Debimos haber matado el partido en el inicio de la segunda parte con la ocasión de Rufo, pero no hemos tenido la fortuna de marcar y les hemos dado esperanzas”.

El preparador del conjunto pontevedrés hizo también balance de la actual persecución por el liderato, con el Pontevedra a seis puntos del primer puesto, y de lo que está por venir, con la visita del líder, el Unión Adarve, a Pasarón, y en la siguiente jornada, el viaje a Navalcarnero para batirse contra el tercer clasificado.

“No lo veo como un paso atrás. Quedan ocho jornadas y recibimos al Adarve en casa. Estamos obligados a ganar, a competir como lo hemos hecho hoy y estamos en una buena dinámica de juego, que es lo que importa porque nos va a acercar a la victoria”, valoró Rodríguez.

“Al final, todo se va comprimiendo cuando no consigues victorias”, comentó con respecto al Navalcarnero. “Podemos tener un calendario más fluido en el final y vamos a ver qué les queda a los otros equipos que pelean por estar arriba. Si nosotros estamos como hemos estado hoy y la semana pasada en casa, me hace ser optimista”, concluyó.