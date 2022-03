“Estamos en un momento muy jodido como para que los precios sean tan altos”

El Pontevedra disputa mañana un encuentro decisivo para sus aspiraciones, pero también uno de esos partidos que a cualquier aficionado al fútbol le gusta presenciar: el derbi contra el Coruxo (18.00 horas), que además tendrá como aliciente especial la reapertura del campo de O Vao tras las obras. Sin embargo, los precios fijados por el club vigués no han gustado a la hinchada granate, que si hace 15 días daba por hecho un nuevo desplazamiento para animar al equipo, esta semana ha tenido más dudas y todo apunta a que la presencia de aficionados lerezanos en terreno olívico será menos numerosa de lo que a todos les gustaría.

Con dos opciones de entrada, 20 euros para público general y 10 euros para menores de 15 años, los aficionados del Pontevedra han hecho notar su malestar a través de sus redes sociales, sobre todo porque entre los clubes gallegos había un pacto no escrito para que las localidades no costaran más de 15 euros en los derbis. El entrenador granate no es ajeno a la polémica: “Entiendo que estamos en un momento muy jodido de la economía como para que, en una categoría tan baja, por decirlo de alguna manera, como la Segunda RFEF haya precios tan elevados”, destacó Ángel Rodríguez.

El técnico leonés señaló que “entiendo que esos precios están ahí por un motivo u otro y los aficionados que puedan irán y los que no, desgraciadamente se tendrán que quedar en casa, pero deberíamos pensar en que no estamos en el mejor momento para poner estos precios”.

Sin embargo, sí que lamentó que el volumen de seguidores para este domingo se vea seriamente reducido por el alto coste de las entradas para O Vao. “Es importantísimo que nuestra afición se desplace con nosotros, lo vimos contra el Arenteiro. Creo que es importante que se desplacen también contra el Coruxo, pero también entiendo que cada uno tiene unas posibilidades económicas y que no hay que forzar a nada a nadie”, señaló el entrenador granate, que añadió que “vayan o no vayan, vamos a dar el máximo, vamos a intentar hacer un buen partido e ir a por la victoria desde el inicio. Si lo conseguimos y si no lo podemos celebrar allí, lo haremos aquí al llegar con nuestros aficionados”.

Sobre la reapertura de O Vao, Rodríguez comentó que “un campo bueno es un campo bueno para todos. Incluso los que juegan en sintético, tener un campo en perfecto estado se presupone que es lo que todos los jugadores desean, es bueno para el fútbol”.