Personal de Rías do Sur aclara que el calentamiento de las piscinas lo asume Ence

Los trabajadores de la empresa Sidecu SA Supera, concesionaria de la gestión del complejo deportivo Rías do Sur, emitieron ayer un comunicado para manifestar, entre otras cosas, su oposición a la decisión de la empresa de cerrar indefinidamente las instalaciones argumentando no poder asumir el coste económico que exigen.

El personal señala que se enteró del cierre de la lámina de agua por la RLT de la instalación ubicada en Móstoles (Madrid) y que, posteriormente, la gerencia de Rías do Sur se lo confirmaba, justificándolo por el alza de los precios de la electricidad. “Es una instalación que ahorra el 50% de su gasto en comparación con otras debido a que no usa combustibles, ya que el calentamiento del agua y climatización no se realiza mediante calderas, se realiza de forma gratuita por parte de Ence”, apuntan en el comunicado.

En el documento explican también que, tras solicitar explicaciones al departamento de Recursos Humanos, se les respondió que de momento los trabajadores afectados por esta medida temporal serían incluidos de nuevo en el ERTE de fuerza mayor, todavía vigente en el centro de trabajo.

“Los trabajadores de Rías do Sur no entendemos, ni participamos de las medidas adoptadas desde la dirección de esta empresa, sobre todo cuando estábamos apreciando, desde nuestro punto de vista, que el número de abonos estaba subiendo y los cursos de natación del tercer trimestre estaban cubiertos y a punto de comenzar, es en este momento cuando la empresa decide cerrar las láminas de agua, provocando un malestar en todos los usuarios”, señalan en el texto, en el que también quieren “solidarizarnos con todos los afectados de los clubes deportivos”.

El personal recuerda a Supera que en un documento redactado por la misma dice que adquiere, entre otras cosas, un “compromiso con la sociedad para difundir y fomentar la actividad física entre todos los ámbitos y estamentos mediante los valores que rigen nuestros principios”.