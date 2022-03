La derrota del Pontevedra ante la UD Llanera del pasado domingo (1-0) supuso que los granates ya no dependan de sí mismos para alcanzar la primera plaza del grupo 1, que da derecho al ascenso directo de categoría, pero puede tener otras consecuencias a largo plazo por lo que el colegiado recogió en el acta del encuentro en lo referente a la expulsión con roja directa de Charles. El riojano Roberto Jiménez Olano redactó en su informe que la tarjeta roja que vio el brasileño en el minuto 84 fue por “encararse conmito de forma agresiva en varias ocasiones y gritándome mientras protestaba una de mis decisiones”.

La expresión que hace referencia a la reacción “de forma agresiva” de Charles podría suponer un castigo de entre cuatro y 12 partidos para el brasileño según el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Normalmente en estos casos en los que el futbolista no es reincidente, la sanción suele ser la mínima, pero la resolución no se sabrá hasta que tome la decisión el Juez de Competición, mañana.

Este posible castigo al pichichi del Pontevedra llegaría en el peor momento para el equipo, que por un lado está en una dinámica irregular y, por otro, encara un mes decisivo para sus aspiraciones, con tres de los cuatro próximos enfrentamientos contra rivales directos.

Tourmalet granate

En lo que va de año 2022, el Pontevedra todavía no ha conseguido encadenar dos victorias. Ahora, tras la derrota ante el Llanera, se queda a seis puntos del líder, el Unión Adarve, que no falló en su compromiso del domingo, ganando por 4-0 al Langreo. Los granates, además, han perdido ventaja con respecto al tercer clasificado, el Navalcarnero, con el que están empatados a 43 puntos, pero se mantienen a nueve de distancia del quinto puesto, que ocupa el Coruxo y que les dejaría fuera del play off de ascenso.

El equipo de Ángel Rodríguez encara ahora un tramo decisivo en la competición. Primero recibirá en Pasarón a la Gimnástica Segoviana, cuarta por la cola, ante la que no se puede permitir fallar para seguir en la pelea. Después comenzará el verdadero Tourmalet, vistando al Coruxo, sexto clasificado a un solo punto del play off, con lo que se espera un derbi a cara de perro en tierras viguesas.

Será justo una semana antes de recibir al líder, el Unión Adarve, ante el que el Pontevedra tendrá que demostrar su superioridad para merecer alcanzar ese primer puesto que otorga el ascenso directo y en la jornada siguiente visitará al Navalcarnero, con el que está empatado a puntos.

Por su parte, el mes que le espera al Unión Adarve parece, a priori, más asequible, empezando por la visita al colista, el UC Ceares, y posteriormente recibiendo al penúltimo, el Salamanca. Parece difícil, por tanto, que pierda algún punto antes de visitar Pasarón el 27 de marzo y que el Pontevedra tenga opciones de alcanzar el liderato ese mismo día, pero eso no significa que los granates no puedan recortar distancias en la clasificación y esperar –sin fallar– un tropiezo futuro en las últimas jornadas de competición. Y es que tras la visita a la Boa Vila, el cuadro madrileño arrancará abril recibiendo a un complicado Compostela.