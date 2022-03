El Pontevedra tuvo 90 minutos para dar la vuelta al marcador ante la UD Llanera, pero la falta de reacción, tanto en el propio césped como desde el banquillo, provocó que los granates acabaran perdiendo por la mínima y quedándose así a seis puntos del líder del grupo 1 de Segunda RFEF, un Unión Adarve que no falló ante el Langreo, al que ganó cómodamente por 4-0. Los de Ángel Rodríguez, por tanto, ya no dependen de sí mismos para alcanzar esa primera posición que otorga el ascenso directo de categoría sin necesidad de disputar play off.

Dolorosa derrota en un campo infame, una caja de cerillas donde es imposible jugar al fútbol con un mínimo de sentido. Ya se conocían las condiciones del Pepe Quimarán, un 93x48 que quedará en el recopilatorio de pesadillas lerezanas. Una diana tempranera de los locales vino a complicar las cosas ante un rival ordenado y encerradito, y en el segundo periodo se unieron al desastre primero la falta de acierto y de ideas del Pontevedra, después la fuerte lluvia que convirtió en dantescas las condiciones, y de postre un arbitraje más que deficiente, permitiendo al local Pape un par de entradas muy bruscas teniendo ya amarilla y después expulsando a Charles por sus protestas. La imagen del ariete desquiciado yéndose del campo fue la imagen del Pontevedra en Posada de Llanera. Para olvidar. Desde el arranque quedó claro que el encuentro venía marcado por las condiciones del campo. Buscaba el Pontevedra el costado izquierdo del ataque, con un Álex González muy activo, pero la primera y única llegada de los asturianos en los 45 iniciales acabaría en el fondo de las mallas. Una llegada por el perfil izquierdo con centro al área encontraba el testarazo de Omar Sampedro a la madera. Quedaba el esférico muerto y el más pillo fue Javi Sánchez para hacer el primer gol de la tarde. Con el 1-0, el Llanera se metió en su parcela, muy bien ordenado y cerrando los huecos a las combinacioones del Pontevedra, lo que es más sencillo en un campo de Fútbol-7 como el Pepe Quimarán. El asedio de los granates fue total y absoluto.También en los saques de banda se forzaba peligro mientras los locales buscaban salidas a la contra con pelotazos en largo. Un cabezazo de Rufo a la salida de un saque de córner se perdía muy cerca de la escuadra y poco después el disparo de Álex González encontraba la respuesta de Mapisa. Yelko era el siguiente en probar, taponado su disparo por un central en el interior del área. Y a la media hora era Charles el que tenía una gran oportunidad, pero el esférico se perdía por la línea de fondo. Comenzaba la segunda parte con una invitada poco adecuada para los intereses del Pontevedra, la fuerte lluvia. Seoane estaba ahora muy activo en el costado diestro, con un par de buenos centros que no encontraron rematador. El Llanera pudo salir con algo más de sentido atacante y Romaric se escapó en velocidad para acabar disparando con mucha fuerza, pero desviado. Mediado el segundo periodo comenzó a desquiciarse el encuentro, primero por las pérdidas de tiempo de los asturianos, jugando muy bien al “otro” fútbol, y también por las prisas de un Pontevedra al que no le salía nada. La tuvo Brais a 20 minutos del final con un buen disparo desde la frontal que rozó en un defensa, cogió parábola y acabó despejado con apuros por Mapisa a córner por encima del travesaño. Romay la tuvo también en un disparo raso, inocente, que no puso en apuros al meta local. Un voleón alto de Yelko fue de las últimas opciones lerezanas antes de que todo se fuera al garete después de que el colegiado perdonara la segunda amarilla a Pape en un par de faltas muy evidentes. A Charles sí le indicó una el trencilla, y ante sus desatadas protestas a un palmo de su nariz, roja directa. Javi Sánchez pudo sentenciar en una contra que se fue al lateral de la red y en los ataques a la desesperada del Pontevedra, con un bombardeo de balones sobre el área bien despejados por los espigados jugadores del Llanera, se acabó un partido para olvidar. El Pontevedra sigue cotizando a la baja.