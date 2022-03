El Pontevedra busca recuperar velocidad

Jugar con menos toques es el objetivo del Pontevedra esta tarde en su visita a la UD Llanera. El técnico, Ángel Rodríguez, insistió en la necesidad de recuperar la velocidad en las combinaciones, que en las últimas jornadas parece haberse perdido un poco, para volver a ser el equipo peligroso arriba, sin descuidar, por supuesto, la faceta defensiva. “Tenemos que intentar jugar rápido y tener el balón siempre con el ánimo de hacer daño”, apuntó el entrenador granate.

Y es que el Llanera, penúltimo clasificado del grupo 1 de la Segunda RFEF, es también el tercer mejor local en lo que va de segunda vuelta de competición. Mucha culpa de esto la tiene, seguramente, su campo, el Pepe Quimarán, cuyas dimensiones reducidas obligan a los rivales a adaptarse muy rápidamente a sus características, algo que no todos consiguen. “Al ser un campo más pequeño, se reducen los espacios y es más fácil llegar a las ayudas, más sencillo que un robo se convierta en contra”, explica Ángel Rodríguez. Y es que su superficie de unos 90 metros de largo por 56 de ancho facilita las labores defensivas en cuanto a que las líneas estén más juntas y se cierren espacios, pero también la poca distancia entre la línea de banda y las áreas puede favorecer que cualquier saque de banda sea casi tan peligroso como un lanzamiento de córner.

Ahí es donde entran en juego las peculiares características del Llanera, entre las que Ángel Rodríguez destacó sobre todo el “físico importante” tanto de los hombres de ataque como de los zagueros. De ahí que el Pontevedra vaya a tratar de contrarrestar este físico “jugando rápido”. “No hay que ser más verticales, pero sí dar menos toques para poder conseguir una ocasión de gol”, matiza el técnico leonés.

SEGUNDA RFEF. 24ª Jornada 17.00h. Estadio:Pepe Quimarán PONTEVEDRA UD LLANERA Josema Rubio Omar Seoane Amadou Javi Rey Cacharrón Miguel Pape Assane Soto Charles Mundaka Brais Abelenda Javi Sánchez Paul Otia Churre Yelko Pino Paul Keita Araújo Álex González Viti Crespo Entrenador José Luis Rodríguez Entrenador Ángel Rodríguez Banquillo Mapisa (p.s.), Matías, Romaric, Ceínos, Diego Delgado, Santi, Vaamonde Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Samu Santos, Romay, Oier Calvillo, Martín Diz, Rufo Árbitro:iJiménez Olano(comité de La Rioja)

El Pontevedra no puede contar esta tarde con el mediocentro Miguel Román, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata de una baja sensible, pues el canterano no solo es un fijo en los onces titulares de Ángel Rodríguez, sino que también es uno de los hombres que más consistencia aporta al equipo. Su lugar lo ocupará, previsiblemente, Javi Rey. Más dudas hay en la zona ofensiva, pues el técnico granate no quiso desvelar si Charles y Rufo saldrán juntos de inicio o si apuesta por un sistema igual al de las últimas jornadas.

Lo que sí adelantó es que no se plantea dejar en el banquillo a tres de sus fijos apercibidos de sanción, Seoane, Churre y Brais Abelenda, ante el peligro de que se pierdan partidos importantes de las próximas semanas. “Al final tienen que ir cayendo los jugadores de mediocampo y de atrás, que son aquellos a los que se les amonesta con más facilidad”, explicó con tranquilidad el entrenador del Pontevedra.