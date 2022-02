Descontento con la actuación arbitral, pero también crítico con el juego del equipo, el entrenador del Pontevedra se refirió a las jugadas polémicas que pudieron decantar el marcador a favor de los granates. “Hubo dos acciones muy determinantes que no ha visto o ha visto de manera distinta al resto de Pasarón. No me gustaría meter el dedo en la llaga, pero las dos acciones son muy claras, se me antoja difícil pensar que no ha visto el penalti sobre Brais, pero también que no lo haya querido pitar. Es uno de los penaltis más claros que hemos visto esta temporada”, apuntó Ángel Rodríguez sobre el gol anulado a Charles y la falta de Trabanco sobre Brais dentro del área.

El técnico leonés reconoció que “el equipo no ha estado tan fluido como otras veces” y señaló que el objetivo siempre es “que el equipo sea rápido y dinámico, pero también hay que contar con los rivales. Cuando se te meten tan atrás se te complica bastante lo de encontrar espacios”. Además, Ángel Rodríguez señaló que a la plantilla le pudo la ansiedad, “quiere ganar marcando el segundo gol antes que el primero y cometemos errores no forzados. Tuvimos manos a manos, el penalti no señalado, el gol que anuló… hay que seguir remando, quedan muchas jornadas todavía, y tenemos que centrarnos en el siguiente partido”. Sobre el rival, apuntó que “el Marino estuvo bien plantado, esperando nuestro error y apretándonos cuando recibíamos de espaldas. Han reducido espacios, han robado balones y nos han creado ciertas dudas”. En la segunda parte, el entrenador considera que “hemos encontrado más juego por dentro y pudimos llevarlo fuera para buscar centros, lo que nos ha acercado más al gol, pero no lo hemos conseguido”. Ángel Rodríguez lamentó que tras el partido “te quedas con las acciones que han sido puntuales y con el lío que han montado para hacer un cambio. En los últimos minutos no se ha jugado prácticamente nada y te queda en la cabeza lo que ha pasado con el árbitro”. Sobre el futuro, el técnico recordó que “estamos bien posicionados, dependemos de nosotros, estamos en una buena dinámica a pesar de que no hayamos ganado… queda mucho. Hay que estar concienciados de que esto es difícil y cuando no puedas ganar, no perder”. Y también se refirió a la sustitución de Charles por lesión. “Pidió el cambio, no me dio tiempo ni a preguntarle. Esperemos que sea cosa de tres o cuatro días”, comentó Rodríguez, que confía en que esta precaución de un futbolista que “conoce muy bien su cuerpo y sabe cuándo parar” suponga evitar una lesión grave.