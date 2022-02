El Pontevedra recibe esta tarde al Marino de Luanco con el objetivo único de lograr una victoria que le permita continuar la persecución del liderato. Después del tropiezo del primer clasificado, el madrileño Unión Adarve, en casa del Arosa (1-1), los granates están a cuatro puntos de la cabeza de la clasificación y no pueden permitirse fallar esta tarde si quieren mantener intactas sus opciones de asaltar el liderato, único puesto que otorga el ascenso directo de categoría.

Después de unas jornadas irregulares, en las que, tal y como reconoce el técnico, “hemos tenido semanas malas en cuanto a juego y resultados”, el Pontevedra se reencontró con su mejor versión el pasado domingo ante el Bergantiños (1-5). “Es evidente que las victorias te hacen llevar una semana más tranquila. Haber ganado nos ha quitado un poco de peso de encima”, reconoce el técnico, que insiste en que “de nada vale estar mirando a Madrid si no haces tus deberes”. En este sentido, destaca que “ni el Adarve va a dejar de ganar ni nosotros lo vamos a ganar todo. Vamos a estar ahí los doce partidos que quedan y veremos cuál es el equipo que aguanta mejor hasta el final”.

Sobre el once que presentará esta tarde, Rodríguez tiene claro que “hemos encontrado una forma de jugar que podemos variar en función del rival, del estado de forma de los jugadores o de situaciones adversas que se puedan producir por el tema COVID o por tarjetas. Podemos jugar con dos delanteros o con uno que juegue por detrás de los medios del contrario, podemos jugar 4-3-3 o 4-1-4-1 en defensa... El equipo está capacitado para jugar de diferentes formas, pero hemos encontrado una con la que los resultados nos llegan de forma más sencilla porque provocamos muchas ocasiones jugando así. Mientras las cosas vayan funcionando entiendo que no hay por qué tocarlo”.

Sobre el Marino, considera que es “un rival complicado, con mucha experiencia en la categoría, con jugadores veteranos que saben jugar bien este tipo de partidos, que no van a tener prisa y hay que ir partido a partido sabiendo qué nos vamos a encontrar ahora”. El técnico señala como importante “madurar el partido, tener mucha paciencia y tranquilidad, por mucho que la gente nos empuje, tenemos que hacer las cosas bien, no precipitarnos, no caer en la ansiedad de querer ganar el partido en diez minutos porque al final lo que te puede suceder es que lo pierdas en cinco”, apuntando como una de las claves “mantener el orden” sobre el césped.

“Es el tercer equipo que más goles hace fuera de su casa, con lo cual ya te da un dato de que no se encierra, es un equipo alegre, que tiene jugadores que corren bien al espacio y que nos va a obligar a estar muy atentos durante todo el partido”, comentó sobre el Marino.

Además, añadió que “no hace falta hacer un fútbol tan combinativo o tocar tanto, sino que hace falta entender que quedan 12 jornadas y que lo que suma realmente es conseguir victorias y que lo importante es no conceder nada al rival y que, a partir de ahí, el equipo se consolide como un bloque muy sólido, que no encaje, que es algo en lo que hacemos mucho hincapié, y que mantengamos la regularidad a partir del orden, de ser un equipo disciplinado y, como digo yo, total: que no prevalezcan las individualidades por encima del colectivo”.