Un triunfo granate por partida doble

El Pontevedra CF se reencontró ayer con la victoria en el feudo del necesitado CD Arenteiro al que acabó goleando. Los ourensanos completaron un gran inicio de partido e incluso rozaron el gol, pero los visitantes exhibieron pegada y en su primera llegada marcaron. Al filo del descanso el enfrentamiento quedaba deslucido por una más que rigurosa expulsión al local Cruz y un postrero segundo gol en el descuento de un Pontevedra que en la segunda controlaría el juego con puño de hierro ante un Arenteiro que terminó con nueve.

Con este triunfo, los granates se sitúan a tres puntos del Unión Adarve, que por la mañana perdía en casa (0-3) ante el Avilés, con el duelo entre ambos en Pasarón en el horizonte, dentro de algo más de un mes.

Los granates saltaron ayer al césped de Espiñedo dispuesto a llevar el mando y el control desde el pitido inicial, algo que conseguiría rápidamente pero sin que quedara claro si fue por méritos propios o porque el rival también así lo quiso. Y es que el once de Ángel Rodríguez se encontró con un Arenteiro sin complejos y muy bien adiestrado durante la semana en la pizarra. Los ourensanos priorizaban por encima de cualquier otro aspecto su dibujo táctico, que imponía mantener las líneas juntas y replegadas, no estirarse nunca y no complicarse nada a la hora de llevar la pelota al área rival, ya sea a la carrera o con pelotazos en largo.

Todo ello provocó que se viera un primer tramo de enfrentamiento de mucho toque granate pero sin nada de profundidad.

La cosa no pintaba demasiado bien pero de golpe el Pontevedra daba un golpe en la mesa y echaba por tierra las esperanzas de los anfitriones. En una jugada aislada y generada de la nada, se produce un mal rechace y Abelenda deja solo a un Álex González que llegando desde segunda línea remacha a la red de disparo raso cruzado.

El tanto encajado desdibujó al Arenteiro, que mostraba ahora debilidades atrás, pero también exhibía ganas y buenas maneras y no tardaron en recuperar la tranquilidad e incluso la iniciativa, con dos ocasiones casi seguidas.

El derbi se ponía bonito y peleado, pero a falta de cuatro para el paso por los vestuarios el colegiado asturiano García Riesgo mostraba una roja directa a Adri Cruz. El equipo de Fran Justo se quedaba con uno menos y eso significaba decir adiós al encuentro, todavía más cuando en el descuento el Pontevedra volvía a la carga desde la esquina y Seoane desviaba lo justo para superar a Diego y marcar el segundo.

Los males del Arenteiro no cesaron y apenas se había jugado un minuto del reinicio cuando su delantero centro Uxío se lesionaba y tenía que ser sustituido inmediatamente. No sólo eso, el portero Diego García también dejaba su lugar a Iago. El Arenteiro fue valiente e intentó la proeza el enfrentamiento estaba finiquitado. Los locales hasta jugaron alegres y el Pontevedra no quiso hacer sangre y tocó en horizontal todo lo que pudo, mientras que el colegiado siguió a lo suyo y además de expulsar al delegado local tuvo que lidiar con una grada muy enfadada. Y más aún cuando en el 71´ mostraba una roja directa al central Bueso en una jugada de último hombre ante un Rubio que además ejecutó el mismo a la escuadra la falta directa desde la frontal.

Poco después, el Arenteiro marcó el gol del honor prácticamente fue ganar un saque de esquina y que Sobrido se impusiese por alto en el primer palo.

De ahí a la conclusión llegaría sería la temida goleada. El cuarto de su rival fue obra de un Rufo que se giró muy bien en el área para chutar ajustado al palo y superar al portero. El quinto ya en el descuento fue un trallazo de Seoane tras cazar un rechace suelto.