El Pontevedra vuelve a septiembre

Segunda derrota consecutiva del Pontevedra y, lo que es peor, segundo partido seguido en el que los granates ofrecen una versión muy pobre, desordenados sobre el verde y superados por un rival que se limitó a mantenerse junto, serio en defensa, sin conceder atrás, pero sin renunciar al ataque, buscando aprovechar su oportunidad a la contra. Y tuvo varias fallidas hasta la que consiguió acertar, en el último minuto del tiempo reglamentario, Escobar, que ya se ha ganado el título de bestia negra del Pontevedra, al anotar en la primera vuelta los dos goles –también en los últimos minutos– con los que el Bergantiños empató aquel encuentro celebrado a finales de septiembre y ayer, el del triunfo para los suyos.

Que el equipo de Ángel Rodríguez desperdiciase una oportunidad de oro para recortar distancias con el líder del grupo 1 de Segunda RFEF, el Unión Adarve, que empató en su visita al Navalcarnero (1-1), no preocupa tanto como que el Pontevedra esté recuperando las peores sensaciones de la primera vuelta. Ayer fue un error garrafal de Javi Rey lo que llevó a los granates a quedarse a seis puntos de la cabeza de la clasificación.

El técnico introdujo cuatro cambios en el once titular con respecto al de la pasada jornada, además de la modificación del sistema, jugando con Rufo y Charles en pareja de ataque. Las bajas de última hora de Soto y Araújo fueron un contratiempo para Ángel Rodríguez, que volvió a alinear a Seoane después de superar su lesión y que apostó por Javi Rey en lugar de Miguel Román en el pivote defensivo. El resultado de todo este cóctel, sumado a que Brais Abelenda jugó con vendaje, fue un Pontevedra espeso en ataque, sin la chispa habitual por banda y que no llegó a finalizar entre los tres palos hasta el minuto 83.

En la primera parte, el dominio fue de los granates, aunque no llegaron a pisar el área contraria con verdadero peligro. Bien los remates acababan en córner, como una llegada entre Brais y Charles o un centro de Yelko que la defensa despejó cuando Rufo ya estaba preparado para empujar la pelota en el segundo palo, o bien los pases o centros más amenazantes no encontraban rematador, como en un centro de Álex al que no llegó Rubio por poco en el segundo palo. Colección también de disparos fuera, como en el minuto 30, tras una buena combinación, cuando Rubio remató al palo del portero ligeramente desviado o, ya al filo del descanso, un lanzamiento de Javi Rey desde la frontal que se fue alto.

En la reanudación, el Bergantiños dejaba claras sus intenciones con un triple cambio, dando entrada entre otros a Escobar. El equipo de Carballo se hizo entonces con el dominio que no había tenido y en los primeros cinco minutos ya había lanzado dos saques de esquina. Así, en el minuto 61 avisaba con un centro desde la banda izquierda de Cano que Boedo rozó de cabeza en el segundo palo, dentro del área pequeña, y salió fuera por centímetros.

Con la salida de Rufo en el minuto 66 Ángel Rodríguez cambió de sistema y el equipo recuperó un poco la pelota. Dio entonces un paso atrás el Bergantiños, centrándose en defender y buscar una ocasión a la contra. A diez minutos del final, Escobar casi aprovecha un regalo de Javi Rey a Cano, que le dio un pase interior, pero Churre bloqueó su remate y finalmente paró Cacharrón. Respondió el Pontevedra con su primer disparo entre los tres palos: recibió Martín Diz en banda izquierda, recortó hacia dentro y remató a las manos de Santi Canedo.

Con los granates casi a la desesperada al ataque, posiblemente conocedores ya del tropiezo del líder y con ganas de explotarlo, fue el Bergantiños el que estuvo más listo. En el 89, Javi Rey falló de nuevo en la zaga, Escobar aprovechó que se había ido al suelo para recoger el balón y marcar con un disaro mordido en el que Cacharrón quizá pudo hacer algo más.