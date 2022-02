Después de su derrota del pasado sábado en casa del Leganés B (2-0), el Pontevedra quiere recuperar las buenas sensaciones y la regularidad con la que había acabado la primera vuelta de la competición en el grupo 1 de Segunda RFEF, y quiere empezar a hacerlo esta misma tarde, en el derbi contra el Bergantiños en Pasarón (17.00 horas), para el que Seoane todavía es duda y en el que no estará Samu Santos. El conjunto granate, que comenzó la segunda vuelta con un empate, una victoria y una derrota, necesita volver a la dinámica en la que estaba inmerso para seguir presionando al líder, un Unión Adarve que también falló el pasado fin de semana y que sigue a cinco puntos de distancia en la clasificación.

“Realmente ha sido el único partido en el que yo no he reconocido a mi equipo. Llevábamos una dinámica muy buena y somos capaces de volver a coger una dinámica así. Hemos peleado y hemos hablado para que eso empiece ya a partir de esta semana. En una temporada es muy difícil mantener una línea tan alta como la que estábamos manteniendo”, señaló el técnico, que se remontó también al derbi contra el Bergantiños de la primera vuelta, que acabó con empate tras encajar los pontevedreses dos goles en los últimos diez minutos (el segundo, en el descuento). “No me vale para motivar al equipo. Allí regalamos el partido en dos acciones puntuales y a día de hoy ya no estamos regalando”, destacó Ángel Rodríguez.

Sobre el rival, el míster apunta que “es un equipo que intenta tener buen manejo de balón, que alterna diferentes sistemas, que está en una zona que de ganar dos o tres partidos les haría pensar en metas mayores y que de perderlos a lo mejor le complicaría. Está en un momento cómodo de la temporada, porque haber estado mucho tiempo arriba le permite no haberse caído cuando ha conseguido menos puntos”.

En este sentido, Ángel Rodríguez comenta que “los equipos que intentan jugar al fútbol se nos han dado bien. Cuando acumulan mucha gente atrás es mucho más complicado encontrar espacios para poder marcar. Creo que va a ser un equipo alegre, con buen trato de balón, que se defiende en muchos momentos con el balón, con extremos que se meten dentro, si juegan con enganche se va a soltar también hacia atrás para participar, uno de los mediocentros hace salida de tres, otro se metre entre el central y el lateral… Tiene mecanismos para sacar el balón jugado desde atrás. Espero encontrarme un equipo atrevido y alegre, que creo que es como se está mostrando”.

Aún así, destaca que “tampoco soy un entrenador que se preocupe excesivamente del rival, los importantes somos nosotros y creo que, por encima de todo, tenemos que volver a ser el equipo que estábamos siendo y una vez que consigamos esa dinámica todo va a ir a su sitio”.