Una pena no haber aprovechado la oportunidad para recortar distancias con el Unión Adarve, pero también una tranquilidad, “después de haberlo visto todo un poco más negro”, por que éste no se haya alejado aún más. Así vio la pasada jornada Álex González, tras la derrota del Ponevedra el sábado en su visita al Leganés B y la también caída del líder al día siguiente contra el Cristo Palencia, que deja la clasificación igual que estaba, con el conjunto madrileño a la cabeza y el granate, segundo a cinco puntos.

El capitán del Pontevedra, que ayer recibió el trofeo Estrella Galicia como mejor jugador del mes de enero, el segundo que logra en lo que va de temporada tras compartir el primero con Yelko Pino en el mes de octubre, destacó que “nadie gana todos los partidos en ninguna categoría, sea esta o sea Primera División. Tuvimos la mala suerte de perder el sábado y verlo todo un poco más negro, pero el domingo perdió también el Adarve y seguimos a la misma distancia. Nos queda un poco la espina de no haber ganado y recortado, pero nos tenemos que centrar en lo nuestro, que es seguir sumando”.

Este premio individual demuestra el gran momento de forma que atraviesa el extremo cántabro, que cumple su sexta temporada a orillas del Lérez. Y no solo Álex González, sino también todo el grupo, de ahí que confíe en adelantar al Adarve en algún momento, para lo que considera clave “ser fieles a lo que venimos haciendo. Si miramos para atrás, quitando un poco el inicio que tuvimos y este último partido que perdimos, si lo vemos con un poco de perspectiva, creo que venimos en una dinámica muy buena y creo que podemos seguir en ella. Tenemos que centrarnos en lo nuestro”.

Además, el extremo recuerda que “cuando van pasando las jornadas, sobre todo a final de liga, cada uno está más cerca de cumplir o no sus objetivos; prácticamente todo el mundo se va a estar jugando algo”.

Sobre el Bergantiños, Álex González no cree que “a estas alturas se vaya a notar que no han disputado un partido la jornada pasada, incluso pueden venir más descansados”, y que los coruñeses “son un equipo que viene haciéndolo bien y allí fueron capaces de darle la vuelta a un marcador desfavorable”. Además, considera que el hecho de jugar en Pasarón, “un sitio bonito para jugar, puede darles un plus de motivación y de querer demostrar algo y debemos tenerlo en cuenta, aunque nos tenemos que centrar en nosotros, hacer lo que hacíamos siempre y demostrarlo en el campo”.