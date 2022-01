No era la primera vez que Rafa Nadal concluía una batalla memorable con éxito, pero las circunstancias que rodearon al torneo, tras tanto tiempo lesionado, llevaron al campeón balear a festejar con efusividad su memorable victoria ante Medvedev. Consumado el éxito, tocaba soltar adrenalina y proclamar su felicidad acompañado de su equipo.

“Es increíble verme aquí con el trofeo frente a todos vosotros porque hace mes y medio no sabía si volvería a jugar al tenis”, soltó el campeón nada más concluir el choque ante los los miles de aficionados que habían asistido a una final increíble. Realmente increíble. “Ha sido uno de los partidos más emotivos de mi carrera como tenista”, confesó el exnúmero uno antes de subirse a una bicicleta estática mientras charlaba con Carlos Moyá, su entrenador, y Marc López, que estrenaba en el Open de Australia su nuevo trabajo dentro del cuadro técnico que acompaña al tenista de Manacor.

“Estoy seguro de que tú ganarás varias veces este torneo”, le deslizó con ese tono tan deportivo como elegante Nadal a Medvedev. “Rafa, creo que has hecho un gran partido. Enhorabuena por tu vigésimo primer Grand Slam”, le había comentado antes el ruso. Luego, ya en el gimnasio, el mallorquín recibió la visita del australiano Rod Laver, una de las grandes leyendas del tenis mundial.

“Os espero en 2023”

“Es uno de los momentos más emocionantes de mi carrera», apuntó Nadal, quien a sus 35 años encontró en Melbourne la recompensa a meses complicados, donde llegó a plantearse su carrera deportiva debido a su grave lesión en el pie derecho, unido, además a que quedó confinado por contagiarse del coronavirus en el torneo de exhibición disputado en Abu Dabi.

Ahora, en cambio, abandona Australia con su leyenda todavía más grande. “Hace poco no sabía si jugaría más Open de Australia, pero ahora estoy lleno de energía y espero veros a todos en el 2023”, finalizó sobre la pista.

“Es el título más inesperado de mi carrera y de los más emocionantes por todo lo que he vivido en los últimos meses”, explicó en la rueda de prensa posterior al partido, en la que el director del torneo, Craig Tiley, felicitó personalmente al español y organizó un brindis en su honor.

“No voy a decir si es una de las mayores gestas del deporte, eso no me toca analizarlo a mí, pero sí que soy consciente de la dificultad que ha tenido el proceso”, añadió al convertirse en el primer tenista en superar la barrera de los 20 grandes.

“La final ha tenido un poco de todo. Ha habido un momento crítico total, con el 0-40 en el tercero, aunque no es menos cierto que en el segundo he tenido muchas opciones de llevármelo”, repasó sobre una batalla que se extendió hasta las cinco horas y 24 minutos. “Ha vuelto a ocurrir con el 5-4 en el quinto set y 30-0. Se me ha escapado y eso ha sido duro de aceptar pero lo que no podía hacer era dejar de luchar”, indicó en alusión a la rotura que recibió cuando servía para ganar el partido por primera vez.

“Novak, Roger y yo hemos cumplido nuestros sueños. Ojalá termine siendo el que más tiene pero si no ocurre, bien por los otros porque mi carrera es infinitamente superior a lo que hubiera imaginado”, argumentó sobre la posibilidad de acabar como el jugador con mayor número de coronas ‘major’. “En este momento de la historia soy el que tiene más pero uno no puede estar constantemente al lado. Evidentemente que me gustaría acabar la carrera como el que más tiene pero es cierto que para mí no ha sido una obsesión”, añadió.

“Estaba tan destrozado que no podía ni celebrar. Al final no sé ni qué he hecho, no me acuerdo de cómo lo he celebrado, pero la emoción era muy grande por cómo había ido el partido”, apuntó sobre su reacción al cerrar la volea de revés con su primer punto de partido.

“El público ha sido una pasada, no tiene nombre. No podía celebrar mucho con ellos porque estaba destrozado, normalmente los involucro más. Dentro de mí ha sido vital, va a ser inolvidable”, explicó en alusión a una Rod Laver Arena que animó incondicionalmente al campeón a orillas del río Yarra en la edición de 2009 y 2022.