Visiblemente contento por la victoria, el entrenador del Pontevedra admitió que “es evidente” que esta se fraguó por el gran acierto de cara a la portería contraria de sus futbolistas. “Si hubiésemos tenido la mitad de pegada que hoy (por ayer) la semana pasada habíamos ganado en Santiago seguro”, comentó el técnico, que añadió que el fútbol “son rachas, lo importante es crear oportunidades, a pesar de que ha sido un partido distinto a lo que veníamos viendo en casa” por el estilo de juego del Móstoles. Ángel Rodríguez valoró que con este triunfo “el equipo se enchufa, hay muchos jugadores que están empezando a participar y con la inercia se sigue ganando. Es importante que todos empiecen a tener minutos porque esto va a ser muy largo y los vamos a necesitar”.

El entrenador granate explicó el juego más directo de ayer por que “el campo no nos iba a permitir muchas florituras” y porque el Móstoles es un equipo “bien armado, con buenos jugadores, que roba y sale bien a la contra y el campo podía facilitarle esa forma de jugar. Siendo más prácticos y no concediendo por dentro, el equipo podía tener las mismas llegadas y la misma pegada de una manera distinta y más o menos así ha sido”.

Ángel Rodríguez señaló también que “los 90 minutos en Pasarón se hacen largos, el equipo está físicamente muy bien y una vez que abres el marcador, el rival intenta abrirse un poco más y el equipo despliega su mejor versión, que es un fútbol de ataque, con gente que encara, que llega por banda, laterales altos, mucho balón al área y los rematadores que tenemos, que eso nos ayuda mucho a poder conseguir victorias”.

El técnico destacó que “el equipo está muy. bien, muy concentrado, tenemos una meta y no podemos aflojar en ningún partido porque estamos viendo que el primero no lo hace. Tenemos que conseguir victorias y esperar que el primero pueda pinchar”. En este sentido, se refirió a que a veces les cuesta entrar en el partido cuando saben que su rival directo, el Unión Adarve, no ha fallado y no se le va a poder recortar distancias. “No es la primera vez que los primeros minutos nos cuesta un poco más en Pasarón, los rivales vienen con muchas ganas y mucha intensidad y los primeros minutos no son tan sencillos”.

Sobre el Móstoles, comentó que “sabíamos que iban a jugar un fútbol vertical, a los espacios, con un futbolista como Álvaro, que gana mucho en el juego aéreo y atrae mucho a los centrales, y ellos estaban preparados para correr, los laterales en alguna situación debían estar más centrados y conceder más el espacio por fuera. Afortunadamente, Cacharrón ha estado bien, nos ha ayudado y hemos podido conseguir una victoria”.