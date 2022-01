Con bajas sensibles y las quejas del entrenador por el mal estado del césped de Pasarón, el Pontevedra recibe esta tarde al Móstoles, ante el que necesita volver a la senda de la victoria para tratar de recortar puntos con el líder del grupo, el Unión Adarve, del que le siguen separando cinco. Ángel Rodríguez no podrá contar con el sancionado Yelko Pino ni con el lesionado Seoane. En este último caso, todo apunta a que su sustituto será Santi Figueroa, pero en el caso del centrocampista hay más dudas ante las posibles variantes que puede utilizar el técnico, aunque adelantó que no quiere tocar mucho al equipo ahora que las cosas funcionan bien, por lo que parece que Romay tiene más posibilidades de salir de inicio, ya sea acompañando a Miguel Román en el doble pivote o por delante de este, retrasándose la posición de Brais Abelenda; más complicado lo tendría Javi Rey solo por el hecho de que su perfil es muy similar al de Román y más diferente que el de Yelko.

SEGUNDA RFEF. 19ª Jornada 17.00h. Estadio: Pasarón MÓSTOLES PONTEVEDRA Álex González Araújo Calarge Carrasco Romay Ledesma Samu Santos Álex Alonso Tejero Cacharrón Brais Abelenda Portilla Álvaro Sánchez Charles Tito Soto Miguel Román Sanjurjo Irizo Santi Figueroa Rubio Alexander Entrenador Ángel Rodríguez Entrenador Víctor González Banquillo Álvaro Cortés (p.s.), Samu Santos, Javi Rey, Oier Calvillo, Martín Diz, Rufo Banquillo Nico (p.s.), Chupe, Romera, Mantovani, Toni, Ramos, Fernando Árbitro:iCrespo Puentei(comité de Cantabria)

Dudas entre la afición, pero no para el entrenador, que asegura que “lo tengo claro. Veremos a ver si me equivoco o no, pero tengo claro quién puede jugar ahí. Podíamos darle un toque distinto, pero en principio no vamos a mover nada. El que sea va a salir convencido y yo confío plenamente en que lo va a hacer bien y que vamos a ver un buen partido en casa”.

Ángel Rodríguez señaló al respecto que “toca mover el árbol, de forma obligada, pero es cojonudo. Hay gente que está demandando jugar, van a tener posibilidades, van a salir, van a ofrecer el fútbol que tienen, mostrar las ganas y el compromiso que tienen y esperemos que salga bien y que puedan seguir, porque creo que todos merecen jugar y tener oportunidades y estamos en una profesión que cuando nos las brindan tenemos que aprovecharlas”.

El técnico granate destacó que el de esta tarde “es un partido muy importante en el que tenemos que sumar tres puntos sí o sí. Creo que debemos volver a una racha buena de resultados si queremos recortar puntos al primero y que debemos asentar Pasarón como un fortín. El equipo está mostrando cada día un fútbol mejor, compite bien y se muestra casi siempre superior al rival y esa debe ser nuestra premisa para afrontar los partidos, de casa y de fuera, con entereza y las máximas posibilidades de poder ganar”.

El míster valoró positivamente la dinámica del Pontevedra, segundo a cinco puntos del líder. “Si vemos la trayectoria del equipo en las últimas jornadas, de no sé cuántos puntos hicimos un noventa y tantos por ciento, entonces no tenemos motivo para agachar la cabeza”, afirmó.