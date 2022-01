Silvia Aguete, nominada a mejor portera del mundo un año más

Silvia Aguete vuelve a estar entre las diez mejores porteras de fútbol sala femenino del mundo en 2021. La pontevedresa está nominada al galardón que otorga anualmente Futsalplanet y que ya ganó en 2019 tras firmar una temporada extraordinaria en las filas del Poio Pescamar y de la selección española. Ahora, defendiendo los colores del Marín en su debut en la máxima categoría nacional, Aguete vuelve a colarse entre las guardametas más destacadas a nivel mundial.

“No me lo esperaba, porque la temporada pasada fue atípica para mí, no la disfruté como me habría gustado. Al final en el Poio no tuve continuidad, pero después cambié el chip y ahora me encuentro muy bien, me lo estoy pasando muy bien en la pista”, admite la futbolista, que destaca que “estar entre las diez mejores ya es un privilegio”.

Para la pontevedresa, este curso en el Marín está siendo muy positivo. “Para un recién ascendido, estar en sexta posición es algo inesperado, incluso para nosotras”, señala Silvia, que añade que “nuestro principal objetivo es que a los equipos que pasen por A Raña les cueste ganarnos”. El Marín no solo está siendo la revelación en el año de su debut en la máxima categoría del fútbol sala femenino español, sino también en la Copa de la Reina, en la que acaba de conseguir la clasificación para cuartos de final tras eliminar a La Concordia (1-2).

Para la guardameta, una de las claves del éxito marinense es que “contamos con jugadoras con experiencia en Primera, como Ceci o Café, y su calidad se nota”.

Al tiempo que Silvia conocía su presencia en el top 10 mundial, se comunicaba la última convocatoria de la selección española, en la que no ha entrado, pero sí están la pontevedresa Jenny Lores (Ourense Envialia) y la jugadora del Poio Luci. “El Europeo está a dos meses vista y la seleccionadora querrá probar a todo el mundo, ver alternativas... es algo que forma parte del deporte”, comenta Silvia, que confía en estar en la cita continental. “Tengo que seguir trabajando, porque me encantaría estar en el Europeo”.