Rufo recibe el alta en el mejor momento

El año no ha podido empezar mejor para el Pontevedra CF. Después de su contundente victoria sobre el Palencia Cristo Atlético del pasado domingo (4-1), el conjunto granate recupera a una de sus piezas clave, Rufo, de cara al tramo decisivo de la competición, en el que se jugará el ascenso a Primera RFEF. El delantero recibió el alta médica después de casi tres meses sin jugar por un esguince de tobillo y hoy mismo se incorporó a los entrenamientos con el grupo a las órdenes de Ángel Rodríguez, con la mente puesta ya en estar a punto para volver a tener minutos en el próximo compromiso del equipo, el 23 de enero en casa del Compostela.

“Estoy muy contento después de casi tres meses de incertidumbre. Las últimas pruebas ya han ido mejor y con el grupo he tenido buenas sensaciones. Ahora me voy a centrar en coger el máximo ritmo posible cuanto antes para volver a aportar al equipo”, comentó el madrileño, que reconoció que no contaba con que su proceso de recuperación se alargara tanto. “Cuando me lesioné lo primero que pensé es que era algo grave porque noté como un crujido, pero las sensaciones en los días posteriores fueron bastante buenas y los servicios médicos del club calculaban que serían entre 4 y 6 semanas de baja. Se ha hecho duro”, admitió el futbolista.

Además, su alta médica llega en el momento más oportuno, ya que con el parón programado por la Federación para el próximo fin de semana para recuperar partidos aplazados por el COVID, tendrá dos semanas para ponerse a punto para regresar a la competición. “Era lo que teníamos planeado, juntar el descanso de las vacaciones de Navidad, con el partido del domingo, que no lo iba a jugar, y el parón del próximo fin de semana. Teníamos la mente puesta en el Compostela y a ver si el míster considera oportuno que pueda tener algún minuto ya”, explicó.

Rufo está contento porque sus sensaciones en su regreso al trabajo con el grupo fueron buenas. “Me he cuidado todo lo que he podido. Por el tipo de lesión que era, no era bueno que hubiera impactos en el pie, así que quitamos carreras. Aunque muscularmente estoy genial, a nivel físico tengo que ponerme a punto y alcanzar el ritmo de mis compañeros”, destacó.

“Que el equipo vaya tan bien me ha ayudado mucho en la recuperación, porque no han necesitado que nadie forzara su regreso”, señaló el delantero. En este sentido, celebra el buen momento que atraviesa el Pontevedra, segundo clasificado a solo cinco puntos del líder, el Unión Adarve. “Desde el principio notábamos que teníamos muy buen equipo, pero nos faltaba engrasar. Ahora el equipo ha cogido velocidad de crucero y está a un gran nivel”, apunta.

Rufo tiene claro que “nuestro objetivo número 1 es acabar primeros, porque el campeón asciende directamente y nos ahorramos jugárnoslo todo en dos o tres partidos aleatorios al final de temporada. Vamos a ir al máximo a por nuestra meta”.